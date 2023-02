Bing de Microsoft, alimenté par l’IA, défiera la recherche Google

Microsoft a dévoilé mardi une nouvelle version de son moteur de recherche Bing qui intègre la technologie derrière la technologie ChatGPT, un système d’IA pour des réponses conversationnelles et créatives qui marque la première grande chance depuis des années de devancer le roi de la recherche Google.

Bing est désormais un “copilote alimenté par l’IA pour le Web”, a déclaré Microsoft, fournissant des résultats de recherche imprégnés d’informations provenant du grand modèle de langage du partenaire Microsoft OpenAI. Bing obtient également une nouvelle fenêtre de chat qui, selon Microsoft, aidera à fournir des listes de courses, des conseils de voyage, des conseils d’achat et des jeux-questionnaires. Et la technologie est également intégrée au navigateur Microsoft Edge, capable d’effectuer des tâches telles que la synthèse de PDF et la génération de publications LinkedIn.

“Toute interaction informatique va être médiatisée avec l’aide d’un agent”, a déclaré le directeur général Satya Nadella lors d’un événement de lancement au siège de la société à Redmond, Washington. “Nous allons avoir cette notion d’un copilote qui va être présent dans chaque application.”

Vous pouvez essayer une version préliminaire de la nouvelle technologie « AI powered co-pilot » avec un nombre limité de requêtes sur bing.com/new et vous inscrire pour vous inscrire sur une liste d’attente pour une version plus large. Dans les semaines à venir, Microsoft prévoit de le proposer à des millions de personnes et d’ajouter une version mobile.

La technologie est un nouveau développement majeur pour le secteur de la recherche, qui n’a pas beaucoup changé au fil des ans. Google s’est efforcé d’intégrer davantage de réponses dans ses résultats, mais cela n’a rien à voir avec ce que la nouvelle technologie d’IA peut offrir. La technologie de chat basée sur de grands modèles de langage – les systèmes d’IA entraînés sur d’énormes bandes de texte sur Internet – offre des réponses et des informations beaucoup plus complexes.

“Microsoft a maintenant une fenêtre pour devenir un acteur plus important dans l’espace technologique grand public, à commencer par son assistant chatbot intégré à Bing”, a déclaré Jason Wong, analyste chez Gartner.

Google, le roi du secteur des moteurs de recherche, a tenté d’éclipser Microsoft en dévoilant son propre chatbot IA, Bard, lundi. Google a inventé la clé de la technologie d’intelligence artificielle “transformateur” pour ces grands modèles de langage, et c’est un concurrent sérieux. D’une part, Google, et non Bing, est le site de référence pour les personnes à la recherche d’informations aujourd’hui.

Mais Microsoft semble être en avance dans l’intégration de la technologie directement dans ses produits. Et lorsque Bing a intégré les informations de l’IA dans ses résultats de recherche, “nous avons constaté la plus grande augmentation de pertinence en deux décennies”, a déclaré Yusuf Mehdi, directeur du marketing consommateur chez Microsoft.

Microsoft affichera des publicités à côté des nouveaux résultats de recherche d’IA, a déclaré Mehdi.

En janvier, Bing avait une part de 3 % de l’utilisation des moteurs de recherche, contre 92 % pour Google, selon la société d’analyse StatCounter. La recherche est la principale source de revenus de Google, car l’entreprise place des annonces à côté des résultats de recherche.

Microsoft essaie d’éviter les pièges de l’IA

Microsoft essaie d’éviter certains gros problèmes potentiels d’IA. Il facture ses réponses d’IA comme des suggestions et des points de départ, pas le dernier mot – d’où le terme “copilote”, pas pilote.

Par exemple, lorsque vous souhaitez utiliser les nouveaux outils d’IA de Microsoft pour stimuler votre créativité, vous devez traiter le texte de l’IA comme un brouillon, et non comme les derniers mots que vous publierez. La technologie utilise sa propre technologie Bing pour essayer de trouver des sources d’informations utiles et faisant autorité et pour éliminer les mauvaises données, y compris les textes de faible valeur générés par les IA.

Et Bing dans certaines situations montre ses sources, par exemple des articles avec des recommandations de produits, pour une meilleure transparence. En comparaison, personne ne sait où ChatGPT obtient ses conseils et ses réponses.

Et si vous n’aimez pas les résultats, l’interface Bing propose un bouton pouce vers le bas où vous pouvez vous plaindre à côté d’un bouton pouce vers le haut pour les éloges