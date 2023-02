Bing de Microsoft, alimenté par l’IA, arrive pour la recherche infusée de Bard de Google

Microsoft a officiellement pris la tête de la course pour créer un moteur de recherche alimenté par l’IA générative. Mardi, la société a lancé les versions présumées de son moteur de recherche Bing et de son navigateur Web Edge, infusées d’OpenAI, les proclamant comme la prochaine évolution d’Internet – une évolution qui semble jusqu’à présent être conçue par Microsoft. Pas Google.

“L’IA va fondamentalement changer chaque catégorie de logiciels, en commençant par la plus grande catégorie de toutes – la recherche”, a déclaré le président et PDG de Microsoft, Satya Nadella, dans un communiqué.

Microsoft appelle les nouveaux Bing et Edge alimentés par l’IA vos “copilotes” Internet. Avec AI Bing, les gens peuvent poser des questions à leur moteur de recherche et obtenir des réponses générées par l’IA extraites de sources sur Internet. AI Bing vous permettra également de discuter avec votre moteur de recherche pour affiner ou approfondir votre recherche. Microsoft indique que vous pouvez même créer un itinéraire pour un voyage à Hawaï ou vous préparer à un prochain entretien d’embauche, le tout dans votre moteur de recherche. Même ces vieux résultats de recherche traditionnels poussiéreux devraient également être meilleurs, grâce à un coup de pouce de l’IA à l’algorithme de recherche qui est censé renvoyer des résultats plus précis et pertinents. Pendant ce temps, le nouveau navigateur Edge comportera également une intelligence artificielle, y compris une barre latérale qui peut vous donner un résumé de ce que vous regardez ou vous aider à écrire un message à publier dessus. L’exemple de Microsoft était un message sur LinkedIn, propriété de Microsoft. Transparent!

Google avait tenté de devancer l’annonce de Microsoft avec l’un des siens la veille. Dans un article de blog rédigé par le PDG Sundar Pichai, la société a révélé que son concurrent ChatGPT s’appelait “Bard” et qu’il serait déployé au public dans les semaines à venir. Google a également déclaré qu’il intégrerait “bientôt” ses outils d’IA dans ses résultats de recherche.

Bard et le nouveau Bing semblent assez similaires en surface. Mais c’est difficile à dire sans les essayer, et aucun n’est encore disponible pour le grand public. Ils seront tous les deux déployés dans les prochaines semaines. Mais alors que Bard est construit sur une version “légère” de son chatbot génératif pour l’instant, Microsoft affirme que le nouveau Bing utilisera une version encore plus puissante de ChatGPT qui a été conçue sur mesure pour la recherche. Et tandis que Bard a été présenté dans un court article de blog, Microsoft a invité une tonne de journalistes à un événement en direct au siège de la société à Redmond, Washington, pour montrer ses Bing et Edge alimentés par l’IA. Tout cela suggère qu’une entreprise pense que sa recherche d’IA est prête pour les heures de grande écoute, tandis que l’autre essaie simplement de ne pas être complètement exclue de la conversation.

Microsoft a également une pente considérable à gravir pour faire de Bing un concurrent sérieux de Google, qui est de loin le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Google est synonyme de recherches sur le Web et les habitudes sont difficiles à briser. Le nouveau Bing devra proposer quelque chose de spécial pour séduire les utilisateurs de Google. Il en va de même pour Edge, compte tenu de l’énorme part de marché des navigateurs de Chrome – un trône qui appartenait autrefois à Internet Explorer de Microsoft.

Sans surprise, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, était également sur scène lorsque Microsoft a annoncé le nouveau Bing. Microsoft s’est associé à OpenAI et a investi 13 milliards de dollars dans l’entreprise. Les nouveaux navigateurs Bing et Edge ne sont que quelques-uns des résultats de cet investissement, mais ce sont à ce jour les plus orientés vers les consommateurs. Bien qu’OpenAI ne soit pas la première ou la seule entreprise à créer un grand chatbot de modèle linguistique, sa décision de rendre public ChatGPT alors que Google et Meta retenaient leurs propres chatbots l’a fait apparaître comme le leader. Maintenant, tout le monde doit rattraper son retard. Et maintenant, ils vont aussi rattraper Microsoft.

Microsoft est conscient de ce fait et, semble-t-il, l’apprécie beaucoup. Lors de l’événement de mardi, plusieurs coups de feu pas si cachés ont été tirés sur Google, les dirigeants de Microsoft proclamant que la recherche n’avait pas beaucoup changé ou avancé au cours des 20 dernières années. (Ce n’est pas vraiment vrai ; la page de résultats de recherche de Google, souvent bourrée de barres latérales, de réponses, d’évaluations et de cartes, est très différente de la simple liste de liens qu’elle était il y a deux décennies.) Les dirigeants de Microsoft ont ajouté que la recherche ne fonctionne tout simplement pas. fonctionner aussi bien qu’il pourrait ou devrait pour la plupart des gens. Il était temps, disaient-ils, de ramener l’innovation dans la recherche.

Si vous voulez essayer le nouveau Bing par vous-même, Microsoft a un aperçu sur son site, et vous pouvez rejoindre la liste d’attente pour être l’une des premières personnes à l’essayer pour de vrai. Microsoft dit que, dans les semaines à venir, il sera déployé auprès de “millions” d’utilisateurs d’ordinateurs de bureau, et qu’une version mobile arrivera “bientôt”.

Quant à savoir quelle grande entreprise de technologie a le meilleur moteur de recherche infusé d’IA, nous devrons les essayer et voir. Microsoft et Google précipitent sûrement leurs produits dès que possible. Vous n’avez pas besoin d’un chatbot d’IA générative sophistiqué pour vous dire à quel point il est important d’être le premier.