Bing apporte l’IA : 5 choses à essayer avec les nouveaux outils de recherche de Microsoft

Microsoft a annoncé un Bing amélioré le mardi, expliquant comment il utilise le Technologie d’intelligence artificielle derrière ChatGPT pour offrir une multitude de nouveaux outils au sein du moteur de recherche de longue date de deuxième place. Il y a une liste d’attente pour le service maintenantet Microsoft affirme qu’il sera largement disponible et gratuit dans les mois à venir.

Le PDG Satya Nadella a déclaré que le service de recherche amélioré vise à répondre aux requêtes qui n’obtiennent pas de bons résultats sur les moteurs de recherche d’aujourd’hui. Les gens utilisent de plus en plus les moteurs de recherche pour obtenir des conseils et des informations sur des sujets complexes, pas seulement un lien vers un site Web, et le coup de pouce de l’IA à Bing vise à le rendre plus utilisable.

“C’est un nouveau jour de recherche”, a déclaré Nadella lors de l’événement mardi.

ChatGPT, un chatbot alimenté par l’IA d’une société appelée OpenAI, a fait irruption sur la scène en novembre avec une capacité de changement de jeu pour tirer des informations du Web et les présenter dans des essais plausibles, des poèmes et même des scénarios. Cela a suscité un intérêt intense pour l’IA qui a attiré l’attention de millions de personnes, y compris les acteurs de la Big Tech. Le mois dernier, Microsoft a annoncé qu’il investirait des milliards de dollars dans OpenAI. Lundi, Google, le moteur de recherche dominant sur le web, a annoncé Bard, son challenger ChatGPT.

La technologie devra surmonter les préoccupations concernant la précision et la sécurité – les chatbots précédents ont été mis hors ligne pour avoir craché un langage haineux, par exemple. Pour l’instant, Microsoft affirme que sa technologie fait de Bing votre copilote sur le web. Voici un avant-goût de ce que vous pouvez essayer avec la recherche alimentée par l’IA.

Recherche

Vous pouvez effectuer une recherche sur Bing.com, comme toujours. Ce qui est nouveau ici, c’est que Microsoft a appliqué le modèle d’OpenAI à son moteur de classement de recherche. Cela a conduit à un énorme bond en avant dans la pertinence des résultats de recherche, explique la société. Microsoft pense donc que vous trouverez de meilleures réponses à vos recherches de base sur Bing.

L’IA augmente également les résultats de la recherche avec des résumés écrits. Un cas d’utilisation que Microsoft prédit sera populaire est la planification d’un voyage. Si vous partez à la Nouvelle-Orléans pour trois jours, par exemple, que devez-vous faire ? Une recherche sur Bing vous montrera non seulement des liens vers des sites proposant des visites touristiques et des suggestions de musées pour le Big Easy, mais également une barre latérale avec un résumé des informations provenant du Web, rédigées par AI. La barre latérale contiendra des liens vers des sources qui peuvent vous permettre d’explorer davantage.

Demandez plus de détails

Si vous souhaitez poser plus de questions après votre recherche initiale sur Bing, vous pouvez cliquer sur l’icône de chat en haut de la page de recherche. Ici, vous pouvez affiner les résultats. Dans l’exemple de planification de voyage, vous pouvez par exemple préciser que vous visitez la Nouvelle-Orléans avec des enfants ou demander un itinéraire de trois jours pour votre visite.

Bing peut offrir des résultats assez fins dans ce format conversationnel. En plus d’un itinéraire détaillé avec des descriptions des lieux que vous visiterez, vous pouvez demander les temps de trajet entre les activités à la Nouvelle-Orléans, par exemple.

Cela s’applique également à la recherche de conseils sur un projet de rénovation domiciliaire, comme l’installation de la climatisation dans votre maison. Si vous précisez que vous avez déjà des conduits d’aération dans votre maison, par exemple, cela peut vous donner des informations plus pertinentes pour votre projet.

Écris quelque chose

Le nouveau Bing peut écrire pour vous. Après avoir recherché votre projet de rénovation domiciliaire, par exemple, vous demandez à Bing d’écrire un e-mail à votre partenaire résumant ce que vous avez trouvé. Vous pouvez modifier l’écriture, cliquer dans la zone de texte d’un nouvel e-mail et demander à Bing de l’y insérer.

Vous pouvez également demander à Bing d’écrire quelque chose avec une nouvelle invite, similaire à beaucoup exemples d’écriture de ChatGPT que les utilisateurs ont partagé en ligne récemment. Tout ce qui va du fantaisiste “écrire une histoire sur un chien curieux qui va sur la lune pour les enfants d’âge préscolaire” au plus sérieux “écrire une lettre à mon appartement pour contester une augmentation de loyer à venir” peut générer du texte. Vous pouvez également modifier le ton de l’écriture, comme demander que ce soit drôle.

Obtenir le contexte d’un site Web

Sur le navigateur Edge récemment remanié, vous pourrez ouvrir une barre latérale Bing et obtenir plus d’informations sur quelque chose que vous regardez en ligne. Vous pouvez par exemple ouvrir une liste de produits sur Amazon, puis ouvrir la barre latérale pour demander à Bing de vous parler du produit. Il vous donnera un résumé des spécifications, du coût et des cas d’utilisation du produit.

Pour un aspirateur iRobot spécifique, par exemple, vous pouvez également demander à Bing des exemples d’avis de propriétaires de chats. Cela affichera des citations des critiques d’Amazon pour l’aspirateur qui mentionnent les chats et un résumé de Bing.

Vous pouvez également demander à Bing de vous donner les principales conclusions d’un long document, puis de le comparer à un autre document.

Poser une question large

Si vous avez déjà tapé une requête comme “qui sont des peintres mexicains célèbres ?” dans un moteur de recherche, vous êtes probablement familier avec l’expérience d’obtenir un extrait d’un site Web, une liste de personnes pertinentes et un lien vers Wikipedia. La demande est si large que vous devez généralement quitter la page de recherche pour obtenir la réponse. Le nouveau Bing veut que vous restiez, au moins pendant un certain temps.

Renseignez-vous sur les peintres mexicains sur le nouveau Bing et vous obtiendrez un résumé écrit des acteurs clés et une description de leur travail. Vous pouvez cliquer sur des liens vers des sources pour en savoir plus, si vous le souhaitez, ou vous pouvez demander des résultats plus précis dans la fonction de chat.

Note des éditeurs : CNET utilise un moteur d’IA pour créer des explications sur les finances personnelles qui sont éditées et vérifiées par nos éditeurs. Pour en savoir plus, voir ce post.