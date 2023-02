Bing alimenté par ChatGPT de Microsoft rend la recherche à nouveau intéressante

Mais la relance de Bing est particulièrement importante pour Microsoft, qui a du mal à prendre pied dans la recherche depuis des années. Si cela fonctionne, cela pourrait réduire la domination de Google et une partie des plus de 100 milliards de dollars de revenus publicitaires de recherche annuels qui l’accompagnent. Le nouveau Bing, qui n’est actuellement disponible que pour un petit groupe de testeurs et qui sera bientôt plus largement disponible, ressemble à un hybride d’un moteur de recherche standard et d’un chatbot de style GPT. Tapez une invite – par exemple, “écrivez-moi un menu pour un dîner végétarien” – et le côté gauche de votre écran se remplit d’annonces standard et de liens vers des sites Web de recettes. Sur le côté droit, le moteur d’intelligence artificielle de Bing commence à taper une réponse en phrases complètes, souvent annotée de liens vers les sites Web à partir desquels il récupère des informations.

La société de San Francisco est l’un des laboratoires d’intelligence artificielle les plus ambitieux au monde. Voici un aperçu de certains développements récents.

Pour poser une question de suivi ou faire une demande plus détaillée – par exemple, “rédigez une liste d’épicerie pour ce menu, triée par allée, avec les quantités nécessaires pour faire assez de nourriture pour huit personnes” – vous pouvez ouvrir une fenêtre de chat et taper. (Pour l’instant, le nouveau Bing ne fonctionne que sur les ordinateurs de bureau utilisant Edge, le navigateur Web de Microsoft, mais la société m’a dit qu’elle prévoyait de s’étendre éventuellement à d’autres navigateurs et appareils.)

J’ai testé le nouveau Bing pendant quelques heures mardi après-midi, et c’est une nette amélioration par rapport à Google. C’est aussi une amélioration par rapport à ChatGPT, qui, malgré ses nombreuses fonctionnalités, n’a jamais été conçu pour être utilisé comme moteur de recherche. Il ne cite pas ses sources et a du mal à intégrer des informations ou des événements à jour. Ainsi, alors que ChatGPT peut écrire un beau poème sur le baseball ou rédiger un e-mail irritable à votre propriétaire, il est moins adapté pour vous dire ce qui s’est passé en Ukraine la semaine dernière ou où trouver un repas décent à Albuquerque.