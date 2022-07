Bindyarani Devi remporte la médaille d’argent en haltérophilie féminine de 55 kg ; Crée un enregistrement CWG dans Clean And Jerk

Bindyarani Devi Sorokhaibam a remporté la médaille d’argent pour l’Inde dans l’épreuve féminine d’haltérophilie de 55 kg aux Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham. Les haltérophiles indiens ont extrêmement bien performé lors de la deuxième journée, Bindyarani étant le quatrième à décrocher une médaille pour l’Inde dans ce sport. Le joueur de 23 ans a levé 86 kg dans l’épreuve d’arraché pour terminer troisième de la ronde. Alors qu’elle a scénarisé le record du CWG avec une levée de 116 kg en épaulé-jeté. C’était aussi son record personnel.

Lors de la première tentative, elle a soulevé 81 kg au tour arraché, puis a enchaîné avec 84 kg, puis a fini par soulever 86 kg au troisième tour. Alors que la levée record de 116 kg en épaulé-jeté lors de la dernière tentative l’a aidée à cumuler 202 kg au total.

Pendant ce temps, la Nigériane Adijat Adenike Olarinoye a décroché la médaille d’or en scénarisant le record du CWG avec un arraché de 92 kg lors de sa deuxième tentative. Elle a levé 111 kg en épaulé-jeté. Son total total était de 203 kg alors qu’elle devançait l’haltérophile indienne de seulement 1 kg.

Alors que l’Anglaise Fraer Morrow s’est contentée de la médaille de bronze en soulevant 4 kg de moins que le total de Bindyarani. La joueuse de 23 ans a réalisé une course impressionnante lors de la ronde arrachée où elle a soulevé 89 kg lors de la deuxième tentative. Dans l’épaulé-jeté, elle a réussi à soulever 109 kg.

En 2021, Bindyarani a remporté l’or en épaulé-jeté aux Championnats du monde d’haltérophilie 2021, mais le bronze en 2022 CWG va faire d’elle un nom connu dans le pays.

Plus tôt dans la journée, Mirabai Chanu a remporté la médaille d’or pour l’Inde dans l’épreuve féminine d’haltérophilie de 49 kg. Elle a eu une course dominante avec un total de 201 kg qui était son record personnel et le record des Jeux du Commonwealth au même moment.

En haltérophilie masculine, Sanket Sargar a décroché la médaille d’argent dans la catégorie des 55 kg en soulevant un total de 248 kg (113 snatch, 135 clean & jerk). Alors que Gururaja Poojary s’est contenté de la médaille de bronze après avoir soulevé 269 kg au total. Gururaja a soulevé 151 kg lors de sa troisième tentative d’épaulé-jeté, ce qui l’a aidé à atteindre la gloire à Birmingham. Lors de la ronde arrachée, il a soulevé 118 kg lors de sa deuxième tentative.

