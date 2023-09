Bindi Irwin célèbre sa « seconde chance dans la vie » après une opération chirurgicale majeure

Bindi Irwin profite de « une seconde chance dans la vie » après son traitement contre l’endométriose plus tôt cette année.

« Ma vie est maintenant complètement différente de ce qu’elle était avant mon opération », a déclaré Irwin à Fox News Digital. « Au cours des 10 années où j’ai vraiment lutté contre l’endo[metriosis] Sans le savoir, mon état empirait progressivement chaque semaine et au final, avant mon opération, j’étais à peine capable de sortir du lit. »

Irwin, qui a décrit la douleur qu’elle a ressentie comme une « sensation lancinante » et « vraiment effrayante », a révélé en mars qu’elle avait enduré cette maladie douloureuse pendant 10 ans et qu’elle avait eu du mal à obtenir un diagnostic approprié.

Sur sa publication sur les réseaux sociaux annonçant la nouvelle, la jeune femme de 25 ans a partagé qu’on lui avait retiré 37 lésions et un kyste chocolaté, et a noté que les premiers mots de son médecin pendant sa convalescence étaient : « ‘Comment avez-vous vécu avec autant de douleur ?' »

« Et maintenant, après l’opération, je veux dire, je fais des promenades quotidiennes au zoo avec ma famille. Je peux assister à nos réunions de direction, surveiller nos animaux et faire le travail de tournage que j’aime et «

« C’est comme une seconde chance dans la vie », a-t-elle ajouté.

L’endométriose, selon la clinique Mayo, est une maladie « dans laquelle des cellules similaires à la muqueuse de l’utérus, ou endomètre, se développent à l’extérieur de l’utérus ». Non seulement cette maladie est très douloureuse pour ceux qui en souffrent, mais elle peut également avoir un impact sur la fertilité.

Les kystes chocolatés, techniquement connus sous le nom d’endométriomes, sont des lésions kystiques trouvées dans les ovaires, remplies de liquide endométrial brun foncé, selon les National Institutes of Health. L’organisation note : « La présence d’endométriomes indique un stade plus grave de l’endométriose ».

L’ancienne de « Danse avec les stars » a estimé que cette maladie affectait même sa relation avec son mari, Chandler Powell, avec qui elle partage sa fille Grace, âgée de 2 ans.

« J’ai dit à Chandler l’autre jour… ‘As-tu toujours été aussi drôle ?’ Et il a dit : « Je pense que tu as juste trop souffert. » J’ai dit : ‘J’ai l’impression que je viens d’avoir un nouveau mari parce que tu es vraiment amusant et drôle.' »

« J’essayais tellement de masquer ma douleur et d’être là et présente pour ma famille », a-t-elle poursuivi. « Et cela coûte tellement cher quand on essaie de ne pas simplement s’effondrer et le cacher. »

Irwin est heureuse de partager son combat contre cette maladie, car « c’est vraiment une maladie effrayante et solitaire. Et il n’y a pas suffisamment d’informations sur l’endométriose ».

« Et j’espère que si nous continuons à en parler, des changements pourront être apportés afin que les femmes ne se sentent pas si seules et qu’elles puissent bénéficier des soins médicaux qu’elles méritent si désespérément », a-t-elle ajouté.

Avec la douleur derrière elle, Irwin peut se concentrer sur sa famille et être la mère de Grace.

Un élément clé de cela est la capacité de jouer, quelque chose qu’Irwin est ravi de promouvoir dans le cadre d’une nouvelle initiative avec le groupe Lego et sa campagne « Play is Your Superpower ».

Irwin a rejoint d’autres stars, dont Tan France de « Queer Eye », Stephanie Beatriz de « Encanto », Jane Lynch de « Glee » et Naomi Watanabe, dans le but d’aider à donner la priorité au temps de jeu et de souligner son importance dans le développement de l’enfant.

Dans un communiqué de presse pour la campagne, Irwin a partagé un souvenir touchant de la récréation avec son père, feu Steve Irwin, mieux connu sous le nom de « Le chasseur de crocodiles ».

« En tant qu’enfant, je me connectais à mon amour pour les animaux et notre monde naturel à travers le jeu. Je créais mes propres mondes imaginaires dans lesquels je me déchaînerais avec toutes sortes d’animaux. Je voulais me connecter avec toutes les espèces et en apprendre davantage sur elles, » a déclaré Irwin dans le communiqué.

« Mon père m’a construit une cabane dans les arbres et c’était mon endroit préféré au monde pour jouer. C’était l’endroit où je pouvais être un enfant sauvage ! Entouré d’animaux sauvages, à côté du ruisseau, c’était l’endroit où je me sentais le plus connecté à la nature et à mon père », a-t-elle poursuivi. « Cette connexion a tout signifié pour moi et je l’ai perpétuée jusqu’à l’âge adulte. Mon monde tourne désormais autour de la conservation de la faune, encourageant les autres à prendre soin de notre Terre et à comprendre que nous sommes tous connectés. »

« Je suis tellement excité de faire partie de cette merveilleuse initiative. Encourager tout le monde à donner la priorité au jeu est quelque chose que j’admire vraiment, vraiment et qui m’inspire beaucoup », a déclaré Irwin à Fox News Digital.

« C’est quelque chose qui me passionne tellement parce que j’ai l’impression que dans le monde en ce moment, nous sommes tous très occupés et nos vies semblent continuer à être de plus en plus remplies avec tout ce qui se passe. Et j’ai l’impression que c’est juste le moment de jouer avec votre famille, avec vos enfants, parfois, cela peut se perdre un peu en cours de route. J’espère donc que cela rappellera à chacun de redéfinir la priorité du jeu, de donner la priorité à ce moment vraiment significatif ensemble où vous rangez vos appareils et qu’ils sont Je suis juste présent à 100 % et rempli de joie parce que je le regarde ici au zoo d’Australie, lorsque les familles s’amusent ensemble, elles créent des souvenirs qui dureront toute une vie. »

Elle a ajouté : « Et dans notre propre famille, vous savez, mes meilleurs souvenirs d’enfance étaient les moments où mes parents, mon frère, nous jouions tous ensemble, ce sont mes meilleurs souvenirs. »

Irwin a découvert que ces bons souvenirs ont également influencé son propre parcours parental.

« J’aime tellement mes parents parce qu’ils m’ont donné tous ces conseils parentaux simplement parce que j’étais d’excellents parents », a-t-elle déclaré. « Alors maintenant, je m’appuie sur tout ce qu’ils m’ont appris quand j’étais enfant, maintenant que je suis parent. »

En tant que personne élevée par deux amoureux de la nature, Irwin a découvert que certaines des leçons du monde animal se glissaient dans sa propre expérience de parent.

« Je dirais qu’avoir notre fille, parce que nous avons passé tant d’années à nous occuper de la faune, cela a été beaucoup plus facile que prévu parce que nous nous sommes en quelque sorte appuyés sur nos connaissances animales pour prendre soin d’animaux orphelins comme [kangaroo] Joeys et Koala Joeys », a déclaré Irwin.

Comme les bébés humains, « ils ont besoin d’être nourris 24 heures sur 24 et de s’assurer qu’ils ont la bonne température. Et j’ai donc découvert que je suis tombé dans le rythme assez facilement grâce à la connaissance des animaux, ce qui a été vraiment utile. »

Irwin a également offert des conseils à sa mère, Terri, alors qu’elle a récemment rejoint le monde des médias sociaux.

« Chaque fois que vous voyez son message, ce que vous ne voyez pas, c’est moi à côté d’elle, qui l’aide à lui montrer comment publier. Donc, à chaque message de maman que vous voyez, il y a Bindi à côté d’elle qui dit : ‘Maintenant, appuie sur ce bouton, maintenant tague.’ ici.’ Elle commence à comprendre. Et je pense que dans peu de temps, elle sera libre de voler avec Instagram », a déclaré Irwin en riant.

Irwin, qui décrit sa mère comme une « guerrière de la faune » et la qualifie de « vraie Sarah Connor » des films « Terminator », encourage sa mère à publier régulièrement.

« C’est naturellement une personne tellement édifiante et positive, tellement inspirante. Je lui rappelle donc toujours de partager sa positivité et son histoire avec le monde, car je pense que nous avons tous besoin d’un peu plus de positivité dans nos vies. »

La positivité est une priorité pour Irwin, et rien ne lui apporte plus de joie que d’être avec sa famille.

Plus tôt cette semaine, elle a partagé une jolie photo d’elle et Grace, ainsi que d’elle, Grace, et Chandler, avec la simple légende : « Mon. Monde entier. »

Avec sa fille, Irwin a déclaré qu’elle découvrait le monde d’une manière nouvelle et qu’elle en aimait chaque minute.

« En devenant parent, je ne m’attendais pas à passer une heure à regarder un escargot ou 45 minutes à regarder une fleur. Et, vous savez, quand vous regardez cet escargot pendant une heure, tout d’un coup, vous vous dites : ‘Wow, c’est un escargot vraiment cool, en fait !’ Et je n’aurais jamais fait ça si je n’avais pas eu d’enfant. Et je pense que c’est vraiment merveilleux de prendre une minute et de regarder à travers les yeux de votre enfant, il y a vraiment de la magie à trouver et à voir dans le monde », a-t-elle déclaré. .

Elle a poursuivi : « Et je pense que, honnêtement, notre fille nous a beaucoup appris simplement en étant belle et en existant. Elle nous rappelle ce qui est important dans la vie. Et je pense que c’est vraiment spécial. »