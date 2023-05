Bindi Irwin a fait face à une bataille de santé «infernale», son frère Robert a déclaré que «la descente était rapide»

Robert Irwin a révélé qu’après que sa sœur Bindi ait reçu un diagnostic d’endométriose, elle « se dégradait rapidement ».

Après l’avoir vue faire face à son état de santé « infernal » d’une décennie, Robert, 19 ans, a été inspiré pour sensibiliser le public.

« Quand il s’agit de la santé des femmes, on y pense si souvent comme une discussion de femmes, un problème de femmes, mais c’est quelque chose dont nous devons tous parler », a-t-il déclaré lors d’une interview à l’émission télévisée australienne « Sunrise ».

« L’endométriose, comme tant de complications de santé chez les femmes, affecte plus de personnes que nous ne le pensons. Tant de femmes ne sont pas diagnostiquées avec l’endométriose et vivent dans des conditions vraiment infernales. »

L’écologiste a continué à expliquer comment plusieurs médecins avaient initialement ignoré l’état de santé de Bindi.

« Bindi se dégradait rapidement, et depuis qu’elle a reçu un traitement pour l’endométriose – après avoir été refusée et complètement radiée comme, ‘Oh, tout est dans ta tête’ ou, ‘Oh, c’est normal’ – elle a finalement obtenu l’aide dont elle avait besoin et l’aide qu’elle méritait », a-t-il poursuivi.

Robert a encouragé les autres à faire connaître l’endométriose en l’honneur du diagnostic de sa sœur.

« C’est une nouvelle femme, donc je dis très clairement maintenant, mettez-le sur votre radar. Mettez l’endo sur votre radar pour toutes les femmes et tous les hommes, commencez à en faire une conversation normale. »

En mars, Bindi, 24 ans, a partagé sa bataille contre le trouble dans un post sur Instagram, dans l’espoir de sensibiliser d’autres femmes.

« Pendant 10 ans, j’ai lutté contre une fatigue insurmontable, des douleurs et des nausées. Essayer de rester une personne positive et de cacher la douleur a été un très long chemin. Ces 10 dernières années ont inclus de nombreux tests, visites chez le médecin, scanners, etc. »

Bindi a publié une photo d’elle-même dans un lit d’hôpital, alors qu’elle souriait à travers la douleur.

Selon la clinique Mayo, l’endométriose est un trouble dans lequel des cellules similaires à la muqueuse de l’utérus, ou endomètre, se développent à l’extérieur de l’utérus.

Plus tôt ce mois-ci, Bindi a exprimé sa gratitude envers son frère et sa mère pour être là avec elle « à chaque étape du chemin » alors qu’elle recevait un traitement et une intervention chirurgicale approfondis. La personnalité de la télévision australienne a répondu aux questions des fans sur l’endométriose lors d’une session de questions-réponses sur Instagram.

Irwin a une fille – Grace, 2 ans – avec son mari Chandler Powell.

Le célèbre père de Bindi et Robert, Steve Irwin, est décédé en 2006 après avoir été piqué par une raie lors du tournage d’un documentaire animalier. Bindi avait 8 ans à l’époque tandis que son frère Robert en avait 2.