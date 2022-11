Binance va liquider l’intégralité de ses avoirs en jetons FTX lors des “récentes révélations”

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a cité les “révélations récentes” comme raison de la liquidation, notant que la vente de ses jetons pourrait prendre des mois grâce à l’ampleur de sa position.

Le PDG de l’échange de crypto-monnaie Binance, Changpeng “CZ” Zhao, même sa société peut liquider l’intégralité de sa position dans les tickers FTX Token FTT en baisse de 22,46 $, le jeton natif de l’échange concurrent FTX.

Dans un tweet du 6 novembre, Zhao a déclaré que le choix avait été créé lorsque “de récentes révélations ont été révélées”.

Dans un tweet ultérieur, CZ a expliqué que la liquidation de la FTT n’était “qu’une gestion des risques après la sortie”, concernant les leçons tirées de l’automne de Terra’s Luna Classic (LUNC) et la façon dont elle compacte les acteurs du marché.

Il a également ajouté “nous ne soutiendrons pas ceux qui font pression contre différents acteurs commerciaux derrière leur dos”.

Liquider notre FTT est simplement une gestion des risques post-sortie, en apprenant de Luna. nous avons tendance à apporter notre soutien avant, mais nous ne pouvons pas faire semblant de créer l’amour lors du divorce. nous avons tendance à ne pas être contre qui que ce soit. Cependant, nous ne pouvons pas soutenir ceux qui font pression contre différents acteurs commerciaux dans leur dos. À partir de.

– CZ Binance (@cz_binance) 6 novembre 2022

Cointelegraph comprend que l’appel de Binance à liquider le jeton est dû à des rapports englobant un enregistrement récemment divulgué de l’analyse d’Alameda fondée par SAM Bankman-Fried, qui allègue des milliards de dollars de valeur de l’unité de zone d’actifs d’Alameda dans le jeton de FTX.

Alameda analyse le directeur général du roi d’Angleterre Ellison, dans un tweet du 6 novembre, cependant, même si l’enregistrement ne reflétait pas la vérité, notant que la feuille en question concerne à peine “un ensemble d’entités de notre entreprise” et d’autres actifs valeur supérieure à 10 milliards de dollars “ne se reflètent pas là-bas”.

– le bilan détaille un certain nombre de nos principales positions longues ; nous avons tendance à avoir clairement des haies qui ne sont pas répertoriées

– étant donné le changement dans le domaine du crédit crypto cette année, nous avons atteint la plupart de nos prêts actuellement

– Roi d’Angleterre (@carolinecapital) 6 novembre 2022

Bankman-Fried a soutenu l’affirmation d’Ellison dans un tweet extrêmement, disant qu’un “tas de rumeurs injustifiées sont en cours”.

Cointelegraph a contacté Binance pour obtenir des éclaircissements sur les explications de la liquidation, une indication du fait que la société n’a plus de mises à jour “pour le moment”.

Zhao n’a pas précisé la quantité que FTT Binance vendrait, mais a révélé le contrôle des changes autour de 2,1 milliards de dollars équivalents en Binance USD (BUSD) – le stablecoin de la bourse – et FTT grâce à sa sortie du capital FTX l’année dernière.

Il a ajouté que Binance essaierait de vendre les jetons d’une manière excessive qui “minimise l’impact sur le marché”, déclarant qu’il s’attend à ce que les ventes de jetons nécessitent “quelques mois pour se terminer”.

L’analyse en chaîne a montré près de vingt-trois millions de FTT, d’une valeur d’environ 584 millions de dollars au moment de la rédaction, transférés d’Associate in Nursing cas inconnu à Binance, ce que Zhao a confirmé dans le cadre du déchargement de jetons de l’échange.

Oui, cela en fait souvent partie. https://t.co/TnMSqRTutr

– CZ Binance (@cz_binance) 6 novembre 2022

Le prix de la FTT a tourbillonné sur la série d’annonces et, à intervalles réguliers, un montant de deux heures le 6 novembre, a fait grimper la valeur d’environ 23 $ à 24,50 $, suivi d’un crash de plus de 11 septembre à 22,28 $. Le FTT est en baisse de plus de 4,3 % au cours des vingt-quatre dernières heures de commerce autour de 22,50 $.

Le poste Binance pour liquider l’intégralité de ses avoirs en jetons FTX lorsque les “révélations récentes” sont apparues pour la première fois sur BTC Wires.