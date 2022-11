Binance va acheter FTX dans Megadeal d’échanges cryptographiques

Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, a déclaré mardi qu’il avait conclu un accord pour acheter l’un de ses plus grands concurrents, FTX, alors que les craintes tourbillonnaient que l’industrie de la cryptographie puisse entrer dans un autre effondrement.

La taille de l’acquisition n’a pas pu être déterminée dans l’immédiat. Mais si l’accord se concrétise, il réunirait deux des plus grandes entreprises de l’industrie de la cryptographie et cimenterait le statut du fondateur de Binance, Changpeng Zhao, en tant que l’une des figures les plus puissantes qui façonnent l’avenir de la technologie faiblement réglementée.

“Cet après-midi, FTX a demandé notre aide”, a déclaré M. Zhao a dit dans un tweet mardi. Il a déclaré que Binance prévoyait “d’acquérir entièrement FTX.com et d’aider à couvrir la pénurie de liquidités”.

Sam Bankman-Fried, directeur général de FTX, a dit que FTX était « parvenu à un accord sur une transaction stratégique » avec Binance.