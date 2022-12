Binance.US va acheter les actifs de Voyager pour 1 milliard de dollars après l’échec de l’accord FTX

Voyager a déclaré avoir environ 1,3 milliard de dollars de crypto sur sa plate-forme et détenir plus de 350 millions de dollars en espèces pour le compte de clients de la Metropolitan Commercial Bank de New York.

Binance .US acquerra les actifs cryptographiques et les dépôts des clients de Voyager numérique dans un accord de 1,02 milliard de dollars, quelques semaines après l’échec d’une acquisition prévue de FTX-Voyager en raison de FTX et l’arrestation de Sam Bankman-Fried.

Malgré l’indépendance nominale, Binance.US fonctionne comme une “filiale de facto” de l’activité internationale de Binance, selon Reuter.

Voyager a déposé une demande de mise en faillite en juillet 2022, après que le fonds spéculatif cryptographique Three Arrows Capital (3AC) ait fait défaut sur une importante position de prêt prolongée par Voyager. Au moment du dépôt, l’échange de crypto avait environ 1,3 milliard de dollars d’actifs, mais devait plus de 650 millions de dollars à 3AC, contre 5,8 milliards de dollars d’actifs à la fin de 2021.

Dans un communiqué de presse, Voyager a déclaré que l’offre de Binance.US représentait “l’offre la plus élevée et la meilleure pour ses actifs après un examen des options stratégiques avec l’objectif principal de maximiser la valeur restituée aux clients et aux autres créanciers dans un délai accéléré”.

Binance.US est théoriquement indépendant de l’international Binance. Le PDG de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, a créé Binance en 2017, qui comptait plus d’un million d’utilisateurs américains dans les cinq mois suivant sa création. Zhao finirait par séparer ses opérations américaines en Binance.FR en 2019, pour qu’il serve de “centre d’échange d’informations sur la réglementation”, afin de détecter et de contenir les préoccupations des régulateurs fédéraux, selon Reuters.

Plus de 1,7 million d’utilisateurs de Voyager attendaient de découvrir ce qu’il adviendrait de leur crypto. Lorsque l’accord de FTX a été annoncé, les utilisateurs devaient recevoir un crédit de compte parallèlement à la garde de certaines crypto-monnaies prises en charge par FTX. Mais des semaines plus tard, après que l’exposition d’un trou de bilan de plusieurs milliards de dollars a forcé FTX à la faillite, Voyager, comme de nombreuses autres cibles d’acquisition de FTX, a été laissé en plan.

L’impact de l’acquisition en cours de Voyager sur la participation de Binance dans la faillite de FTX-Alameda n’est pas encore clair.

Les représentants de Voyager n’ont pas immédiatement répondu aux commentaires.

Correction : Binance.US a été créé en 2019. Une version antérieure indiquait mal l’année.