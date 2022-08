Binance US supprime le jeton cryptographique “par excès de prudence” une fois que la SEC a déclaré qu’il s’agissait d’une sécurité

La plate-forme américaine de Binance supprime les jetons cryptographiques une fois que la Securities and Exchange Commission (SEC) l’a déclaré un titre. Un autre échange de crypto, Coinbase, n’était pas d’accord avec le régulateur, prétendant que le jeton n’est pas une sécurité.

Binance supprime AMP “par excès de prudence”

La bourse américaine de Binance (Binance US) prend des mesures pour confirmer que les jetons cryptographiques que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déclarés être des titres ne sont pas répertoriés sur sa plateforme. La SEC a récemment mentionné lors d’une affaire contre un ancien chef de produit Coinbase que 9 jetons cryptographiques mesurent au carré les titres. ce sont AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX et KROM.

Binance US a expliqué :

Dans sa poursuite, la SEC a nommé 9 actifs numériques qui, selon elle, sont des titres. sur ces 9 jetons, seul amp (AMP) est répertorié sur la plateforme Binance.US.

“Par prudence, nous avons décidé de supprimer le jeton AMP de Binance.US, à compter du 15 août 2022”, a proclamé l’échange de crypto en semaine.

Binance US veille à ce que le 15 août, les dépôts AMP sur sa plate-forme soient fermés à 21h00 HAE et que, par conséquent, la combinaison de commercialisation AMP/USD soit supprimée à 23h00 HAE. “Tous les ordres commerciaux sont automatiquement supprimés une fois que le mercantilisme cesse pour que le mercantilisme se combine”, indique l’annonce.

L’échange a déclaré qu’il franchissait cette étape jusqu’à ce qu’il y ait beaucoup de clarté autour de la classification de la crypto-monnaie, ajoutant que la pièce pourrait reprendre le mercantilisme à une certaine fin dans le futur.

Le prix de l’AMP a fortement chuté suite à l’annonce de la radiation par la nation nord-américaine de Binance. Au moment de la rédaction, AMP est à 0,0081411 $, en baisse de 11 % au cours des vingt-quatre dernières heures.

Alors que la nation nord-américaine de Binance a adopté une approche prudente à l’égard des jetons cryptographiques qui seront considérés comme des titres par la SEC, la bourse de crypto-monnaie cotée au Nasdaq Coinbase a choisi de combattre le régulateur des valeurs mobilières.

Suite à l’affaire contre son ancien employé, Coinbase a révélé un article de journal indiquant qu’il ne répertorie aucun titre. Le directeur juridique de la bourse, Paul Grewal, a écrit : « Coinbase ne répertorie pas les titres sur sa plateforme. fin de l’histoire. le directeur a également critiqué la SEC, déclarant: “Au lieu d’engager un dialogue avec la nation nord-américaine concernant les sept actifs de notre plate-forme, la SEC s’est lancée dans une procédure judiciaire.”

La semaine dernière, des rapports ont fait surface selon lesquels la SEC pourrait travailler Coinbase sur ses listes de titres cryptographiques.

La publication Binance US supprime le jeton cryptographique “par excès de prudence” une fois que la SEC a déclaré qu’il s’agissait d’une sécurité apparue pour la première fois sur BTC Wires.