Binance suspendra les transferts en dollars américains

Zhao Changpeng, fondateur et PDG de Binance, assiste à une conférence au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris, France, le 16 juin 2022.

Binance, le plus grand échange cryptographique au monde, suspendra les dépôts et les retraits en dollars américains, a annoncé lundi la société, sans fournir de motif pour cette décision.

“Nous suspendons temporairement les virements bancaires en USD à partir du 8 février”, a déclaré un porte-parole de Binance à CNBC. “Les clients concernés sont informés directement.” La société a déclaré que “0,01% de nos utilisateurs actifs mensuels utilisent les virements bancaires en USD” et a ajouté que “nous travaillons dur pour redémarrer le service dès que possible”.

Binance US, une unité de la société réglementée par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor, a déclaré dans un tweeter qu’il n’est pas impacté par la suspension. Ainsi, la décision ne s’applique qu’aux clients non américains qui transfèrent de l’argent vers ou depuis des comptes bancaires en dollars.

Les données d’Arkham Intelligence montrent qu’à la suite de l’annonce, il y a eu une forte augmentation des sorties des portefeuilles cryptographiques de Binance, alors que des millions de pièces stables indexées sur le dollar comme Attache et USDC coulé vers des échanges rivaux ou des portefeuilles individuels.

Les sorties nettes en dollars américains de Binance ont dépassé 172 millions de dollars pour la journée, selon les données de DefiLlama. Cela représente une somme infime pour une entreprise qui possède 42,2 milliards de dollars d’actifs cryptographiques, selon Arkham.

“Nous sommes toujours extrêmement positifs sur les dépôts nets”, a déclaré le porte-parole. “Les sorties augmentent toujours lorsque les prix commencent à se stabiliser à la suite d’un mouvement haussier du marché comme nous l’avons vu la semaine dernière alors que certains utilisateurs prennent des bénéfices.” Bitcoin a augmenté de plus de 38 % en janvier, son meilleur mois depuis octobre 2021.

Le jeton d’échange de Binance, BNB n’a pratiquement pas été affecté par la nouvelle, se maintenant à environ 328 $.