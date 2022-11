Binance se retire du sauvetage de FTX, laissant l’échange cryptographique au bord de l’effondrement

Binance renonce à son projet d’acquérir FTX, a annoncé mercredi la société.

L’inversion intervient un jour après que Zhao a annoncé que Binance, la plus grande société de crypto-monnaie au monde, avait conclu un accord non contraignant avec le FTX de Sam Bankman-Fried pour acheter les activités non américaines de la bourse pour un montant non divulgué, sauvant l’entreprise d’une crise de liquidité. . Plus tôt cette année, FTX était évalué à 32 milliards de dollars par des investisseurs privés.

Voici la déclaration complète de l’entreprise :

“A la suite de la diligence raisonnable de l’entreprise, ainsi que des derniers reportages concernant les fonds des clients mal gérés et les enquêtes présumées des agences américaines, nous avons décidé de ne pas poursuivre l’acquisition potentielle de FTX.com.

Au début, nous espérions pouvoir aider les clients de FTX à fournir des liquidités, mais les problèmes échappent à notre contrôle ou à notre capacité à aider.

Chaque fois qu’un acteur majeur d’une industrie fait faillite, les consommateurs de détail en souffriront. Nous avons vu au cours des dernières années que l’écosystème de la cryptographie devient plus résilient et nous pensons qu’avec le temps, les valeurs aberrantes qui abusent des fonds des utilisateurs seront éliminées par le marché libre.

Au fur et à mesure que les cadres réglementaires sont développés et que l’industrie continue d’évoluer vers une plus grande décentralisation, l’écosystème se renforcera.”

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.