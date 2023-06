Binance quitte les Pays-Bas car il ne parvient pas à obtenir l’approbation réglementaire

L’échange de crypto-monnaie Binance a déclaré qu’il quitterait les Pays-Bas après le rejet de la demande d’enregistrement de la société sous le régime néerlandais d’autorisation de crypto.

Se référant à un fournisseur de services d’actifs virtuels, Binance a déclaré vendredi qu’il ne pouvait plus servir les clients néerlandais « car nous n’avons pas pu nous enregistrer en tant que VASP auprès du régulateur néerlandais ».

La société n’a pas expliqué pourquoi elle n’a pas pu obtenir de licence des régulateurs.

À partir de vendredi, aucun nouvel utilisateur Binance ne sera accepté sur la plateforme. À partir du 17 juillet, Binance a déclaré qu’il cesserait d’autoriser les utilisateurs à acheter des jetons, à échanger ou à effectuer des dépôts, bien que sa fonction de retrait reste active.

Binance a recommandé aux utilisateurs de retirer leurs actifs de leurs comptes.

La banque centrale néerlandaise, qui est chargée d’autoriser les nouveaux fournisseurs de services d’actifs virtuels, n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Dans le cadre du régime réglementaire actuel, Binance ne peut obtenir l’autorisation d’opérer dans un pays de l’UE qu’en s’enregistrant conformément à ses règles de prévention du blanchiment d’argent.

L’entreprise a jusqu’à présent reçu de telles approbations en France, en Italie, en Espagne, en Pologne, en Suède et en Lituanie. Cela devrait changer une fois que l’UE aura approuvé sa réglementation sur les marchés des actifs cryptographiques (MiCA).

MiCA vise à harmoniser la réglementation cryptographique à travers le bloc et à empêcher les mauvais acteurs de nuire aux consommateurs, en particulier à la suite de la faillite choc de FTX en novembre.

Une fois que MiCA entrera en vigueur, les entreprises de cryptographie enregistrées dans un pays de l’UE pourront ensuite l’utiliser pour offrir leurs services dans d’autres États membres.

Binance a déclaré qu’il restait « déterminé à travailler en collaboration avec les régulateurs du monde entier et se concentre également sur la préparation de notre entreprise pour être pleinement conforme à la MiCA ».

« Les utilisateurs résidents néerlandais existants reçoivent un e-mail contenant des informations complètes sur ce que cela signifie pour leurs comptes et tous les actifs qu’ils ont actuellement sur la plate-forme Binance, ainsi que sur les mesures qu’ils devront prendre », a déclaré un porte-parole de Binance à CNBC.

« Bien que Binance soit déçu que cela soit devenu nécessaire, il continuera à s’engager de manière productive et transparente avec les régulateurs néerlandais. »

Le dernier coup porté au géant de la cryptographie fait suite à quelques mois tumultueux pour l’industrie plus large de la crypto-monnaie. La semaine dernière, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi Binance et le PDG Changpeng Zhao, alléguant qu’ils se sont livrés à l’offre et à la vente non enregistrées de titres et ont mélangé des fonds d’investisseurs avec les leurs.

MONTRE: Comment un effondrement de la crypto de 60 milliards de dollars a inquiété les régulateurs