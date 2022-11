Binance propose d’acheter les opérations non américaines de FTX pour résoudre le « problème de liquidités »

Sam Bankman-Fried, fondateur et directeur général de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, prend la parole lors de la réunion annuelle des membres de l’Institute of International Finance (IIF) à Washington, DC, le jeudi 13 octobre 2022.

Binance, la plus grande société de crypto-monnaie au monde, a conclu un accord avec FTX de Sam Bankman-Fried pour acheter l’échange de crypto rival pour un montant non divulgué.

Changpeng Zhao, PDG de Binance tweeté mardi matin qu'”il y a une crise de liquidité importante” chez FTX et qu’après que FTX a demandé l’aide de Binance, ils “ont signé une lettre d’intention non contraignante, dans l’intention d’acquérir pleinement http://FTX.com et aider à couvrir la pénurie de liquidités.”

Zhao a ajouté que Binance procédera à une diligence complète dans les prochains jours, et l’entreprise a le pouvoir discrétionnaire se retirer de l’accord à tout moment.

Sam Bankman-Fried a confirmé l’accord dans un tweet ce matin.

Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, ont été l’un des premiers investisseurs de FTX. Dans un tweet, Bankman-Fried a déclaré que Binance serait FTX.comest le “premier et dernier” investisseur.

L’acquisition ne concerne que les activités non américaines, FTX.com. FTX.us restera indépendant de Binance. L’accord, selon les Tweets de Zhao et de Bankman-Fried, repose sur une lettre d’intention non contraignante, en attendant une diligence raisonnable complète.

FTT, le jeton natif de FTX, était nettement plus élevé dans les nouvelles. Il est en hausse de plus de 26% au cours des 45 dernières minutes. Cela survient après une vente massive qui a commencé lundi soir au milieu des inquiétudes entourant la solvabilité de FTX et de sa société de négoce sœur, Alameda Research. Pendant ce temps, le jeton natif BNB de Binance a augmenté de 20 % sur la même période.

Zhao de Binance a déclaré dans un tweet qu’il s’attend à ce que la FTT soit “très volatile dans les prochains jours à mesure que les choses évoluent”.

C’est une nouvelle de dernière minute. Plus à venir.

– Kate Rooney de CNBC a contribué à ce rapport.