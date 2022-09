Binance lance un programme de formation pour les forces de l’ordre afin d’attraper les cybercriminels du monde entier

Yuichiro Chino

Binance a lancé un programme pour former les forces de l’ordre à la détection des cybercrimes, en réponse à une demande d’aide accrue.

La plus grande plateforme de crypto-trading au monde a déclaré mardi que son équipe d’enquêteurs avait répondu à plus de 27 000 demandes d’application de la loi depuis novembre.

Le FBI a récemment mis en garde contre les cybercriminels exploitant de plus en plus les vulnérabilités des plates-formes financières décentralisées, ou DeFi.

Binance, la plus grande plateforme de crypto-trading au monde, a annoncé mardi avoir lancé un programme mondial pour former les forces de l’ordre à la détection des cybercrimes, en réponse à une demande accrue d’aide de la part d’entités publiques et privées.

Binance a déclaré dans un communiqué le programme est le premier effort coordonné à l’échelle mondiale dans l’industrie. L’objectif s’étend au-delà de la détection des crimes pour inclure l’aide à la poursuite des “mauvais acteurs qui exploitent les actifs numériques”, a-t-il déclaré.

Le mois dernier, le Le FBI a émis un avertissement sur les cybercriminels exploitant de plus en plus les vulnérabilités de la finance décentralisée, ou DeFi, des plates-formes pour voler la crypto-monnaie aux investisseurs. Les cybercriminels ont volé 1,3 milliard de dollars en crypto-monnaies au cours des trois premiers mois de 2022, dont près de 97% ont été volés sur les plateformes DeFi, a indiqué l’agence, citant des données de Chainalysis.

Binance a déclaré que son équipe d’enquête avait répondu à plus de 27 000 demandes d’application de la loi depuis novembre. En outre, l’équipe au cours de l’année écoulée a organisé et participé à plus de 30 ateliers en collaboration avec des agents des forces de l’ordre dans des pays tels que le Royaume-Uni, le Brésil, le Canada, l’Allemagne, Israël et la Corée du Sud.

“Nous travaillons main dans la main avec les forces de l’ordre pour suivre et tracer les comptes suspects et les activités frauduleuses, contribuant ainsi à la lutte contre le financement du terrorisme, les ransomwares, la traite des êtres humains, la pédopornographie et les crimes financiers”, a déclaré Tigran Gambaryan, vice-président du renseignement mondial de Binance. et des enquêtes, a déclaré dans le communiqué. Gambaryan était auparavant agent spécial à l’unité des cybercrimes de l’Internal Revenue Service.

Le programme de formation est dirigé par des membres de l’équipe d’enquête de Binance qui emploie des experts en sécurité, d’anciens agents des forces de l’ordre, des analystes et des agents qui ont contribué à la destruction de grandes plateformes criminelles telles que Silkroad et Hydra.

La formation d’une journée comprend des ateliers en personne sur les concepts de blockchain et d’actifs cryptographiques et des discussions sur les méthodes que Binance a développées pour détecter les criminels et prévenir les violations.