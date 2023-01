Binance était la destination finale des millions de fonds de Bitzlato

Sur un échange plus important comme Binance ou Coinbase , par exemple, de nombreux clients choisissent de laisser la plate-forme conserver leurs jetons cryptographiques. Mais les petits échanges peuvent souvent fonctionner comme une sorte de pont entre l’entité qui cherche à transférer ses pièces et la destination finale où les jetons seront conservés. Crypto peut s’asseoir sur l’une de ces plates-formes provisoires pendant quelques minutes seulement.

Le crypto le plus élevé de Bitzlato le solde a été évalué à à peine 6,6 millions de dollars, selon Arkham Intelligence. En comparaison, le solde le plus élevé de Binance était évalué à plus de 60 milliards de dollars. Mais le total des flux entrants et sortants de Bitzlato s’élevait à des centaines de millions de dollars, ce qui suggère que Bitzlato était une station de passage pour les utilisateurs cherchant à conserver leur crypto sur des échanges plus établis.

Binance, le plus grand échange cryptographique au monde, n’a été lié à aucune activité criminelle, et les régulateurs ne l’ont pas accusé d’avoir sciemment accepté des fonds illicites, bien que l’échange soit aurait fait l’objet de sa propre enquête criminelle par le ministère de la Justice en ce qui concerne sa conformité aux lois anti-blanchiment d’argent ou AML.

UN Rapport FinCEN de mercredi a noté que Binance était la plus grande contrepartie de Bitzlato, mais les données de la blockchain révèlent des efforts rudimentaires pour dissimuler la provenance des fonds avant leur arrivée sous la garde de Binance.

Tout comme dans la finance traditionnelle, où l’argent se déplace d’une banque à l’autre et entre les sociétés de portefeuille, le déplacement d’actifs cryptographiques à travers plusieurs portefeuilles est un moyen élémentaire d’obscurcir le flux d’argent. Mais le traçage des actifs via une blockchain est un processus relativement simple, puisque chaque transaction est enregistrée sur un registre accessible au public.

Pour toute l’année 2022 et les brèves semaines pendant lesquelles Bitzlato a fonctionné en 2023, seuls 9,7 millions de dollars sont passés directement de Bitzlato à Binance, selon les données d’Arkham Intelligence. Au cours des quatre années d’exploitation de Bitzlato, seuls 52 millions de dollars sont passés directement de l’échange à Binance, selon le même ensemble de données.

Mais un examen rapide de certains des plus grands partenaires d’échange de Bitzlato indique que des dizaines de millions d’autres sont passés de Bitzlato via d’autres portefeuilles cryptographiques à Binance, dans un effort apparent pour dissimuler l’origine des fonds.

CNBC a examiné les données de transaction des dix principaux bénéficiaires des sorties de Bitzlato, qui ont collecté plus de 45 millions de dollars en fonds provenant de Bitzlato. Ces portefeuilles ont également reçu des millions de fonds supplémentaires d’autres bourses, notamment Huobi, FTX, Poloniex, Nexo et WhiteBIT, une bourse ukrainienne.

Une baleine de Bitzlato a déplacé un peu plus de 21 millions de dollars de crypto-monnaies, y compris éther et attache , un stablecoin indexé sur le dollar, de Bitzlato à un portefeuille intermédiaire. À partir de là, en quatre ans, ce portefeuille intermédiaire a déposé environ 15 millions de dollars de crypto sur la plate-forme de Binance, selon les données d’Arkham Intelligence.

Dans l’ensemble, les cinq plus grands portefeuilles connectés à Bitzlato ont envoyé plus de 30 millions de dollars directement à Binance. Des millions d’autres transactions plus petites se sont finalement retrouvées dans les portefeuilles de Binance.

Les données en chaîne ne peuvent pas tenir compte des fonds supplémentaires transférés vers Binance depuis Bitzlato via des mélangeurs, des services qui permettent aux utilisateurs de masquer l’origine et le point final de leur crypto. Il n’offre pas non plus d’informations sur le type de mesures d’exécution que Binance pourrait prendre pour se défendre contre les dépôts infâmes, y compris la saisie de ces fonds une fois qu’ils atterrissent dans les portefeuilles de Binance.

Mais le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a souvent vanté les efforts agressifs de son échange pour réprimer les fonds illicites circulant sur la plateforme. Plus tôt cette semaine, Binance a annoncé avoir saisi des millions de dollars de crypto connectés à un groupe de piratage nord-coréen appelé Harmony.

CNBC a contacté Binance pour demander à la plateforme de partager son approche pour empêcher les fonds contaminés d’atterrir sur la plateforme. Nous avons également demandé si Binance savait que Bitzlato aurait été utilisé pour blanchir de l’argent et, dans l’affirmative, pourquoi les fonds de Bitzlato étaient conservés sur sa plateforme. Nous n’avons pas immédiatement répondu à notre demande de commentaire.

Pourtant, Reuters annoncé en décembre que les procureurs fédéraux envisageaient de porter des accusations dans une enquête criminelle “de longue durée” concernant le respect par Binance et Zhao des lois AML. Le rythme des mesures d’application suggère que les régulateurs américains ont déjà un œil sur le suivi du flux de cryptographie illicite, où qu’il se produise.

« Opérer à l’étranger ou déplacer vos serveurs hors des États-Unis continentaux ne vous protégera pas », a noté mercredi la sous-procureure générale Lisa Monaco. “Que vous enfreigniez nos lois depuis la Chine ou l’Europe ou que vous abusiez de notre système financier depuis une île tropicale, vous pouvez vous attendre à répondre de vos crimes devant un tribunal américain.”