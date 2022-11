Binance et d’autres alignent des offres pour Voyager en faillite après l’effondrement de FTX

Voyager a déclaré avoir environ 1,3 milliard de dollars de crypto sur sa plate-forme et détenir plus de 350 millions de dollars en espèces pour le compte de clients de la Metropolitan Commercial Bank de New York.

“Nous le ferons, avec des fonds et des talents, et nous collaborerons avec les gouvernements et les décideurs politiques et promouvrons la transparence. Un fonds de capital-risque n’a pas construit l’industrie technologique et un fonds de relance ne reconstruira pas celui-ci.”

Matteo Perruccio, président international de Wave, a refusé de commenter le rapport lorsqu’il a été contacté par CNBC via WhatsApp. Le mois dernier, Perruccio a déclaré à CNBC que son entreprise “estimait que notre offre était meilleure pour les investisseurs et les débiteurs”.

L’offre de Wave “nous a permis de revigorer VGX”, le jeton d’échange de Voyager, a-t-il déclaré dans l’interview d’octobre.

Les clients de Voyager espèrent que tout renflouement d’entreprise de l’entreprise inclura VGX, un jeton créé par Voyager comme une sorte de programme de récompenses de fidélité, offrant des réductions sur les frais de négociation.

“Nous avons également eu, je pense, des idées assez intelligentes sur la façon d’apporter du trafic à un coût d’acquisition beaucoup plus faible à un solde par client plus élevé, qui étaient les deux gros problèmes de Voyager”, a déclaré Perruccio à CNBC en octobre.

En août, Voyager a suspendu les échanges et les transferts de VGX et a présenté un plan permettant aux clients d’échanger leurs jetons contre de nouvelles pièces sur une blockchain distincte. Le sort du token, qui a chuté de plus de 85% depuis le début de l’année, reste flou.

FTX US avait proposé d’acheter tous les VGX détenus par Voyager et ses filiales pour 10 millions de dollars. Mais Voyager a déclaré qu’il s’efforçait de trouver une “solution plus élevée et meilleure” pour le jeton compatible avec l’offre de FTX US.

FTX US fait maintenant partie d’une procédure de mise en faillite devant un tribunal du Delaware, avec sa société mère et d’autres sociétés affiliées, dont Alameda Research. L’offre de la société a été initialement rejetée par Voyager, qui l’a qualifiée d ‘”offre basse déguisée en sauvetage de chevalier blanc”.

Un autre acteur impliqué dans le processus de restructuration désordonné est Ethos.io, une startup que Voyager avait acquise en 2019. Voyager n’a acquis que la technologie d’Ethos.io, et l’entreprise prévoit de se relancer en tant que marque distincte après l’effondrement de Voyager.

Shingo Lavine, co-fondateur d’Ethos.io, affirme que la technologie de son entreprise était essentielle pour aider Voyager à développer ses capacités de cryptographie. Voyager a connu une croissance significative après avoir offert un support pour dogecoin, une pièce numérique inspirée des mèmes, a-t-il ajouté.

Adam Lavine, le père de Shingo et co-fondateur d’Ethos.io, a déclaré que la société avait mis en place son propre programme de récupération pour les détenteurs de VGX et les créanciers de Voyager et avait “vu une bonne réponse jusqu’à présent dans la communauté Voyager”.

Jusqu’à présent, “plusieurs milliers d’utilisateurs représentant 10% de la capitalisation boursière totale de VGX” se sont inscrits à l’initiative de reprise, a déclaré l’aîné Lavine. Voyager n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC.