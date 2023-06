Binance est poursuivi par un autre régulateur américain, provoquant une chute des valeurs et des actions de crypto-monnaie | Actualité économique

Les régulateurs américains ont déposé une plainte contre l’échange de crypto-monnaie Binance, alléguant une série de violations, y compris l’utilisation abusive des fonds des investisseurs.

Les crypto-monnaies et les actions de sociétés liées à la crypto et à la blockchain ont chuté après que la Securities and Exchange Commission (SEC) a révélé 13 accusations contre la plus grande bourse du monde et son fondateur Changpeng Zhao.

L’organisme de surveillance a affirmé avoir gonflé artificiellement les volumes de transactions et détourné les fonds des clients, et n’a pas non plus empêché les clients américains d’accéder à sa plateforme et trompé les investisseurs sur les contrôles de surveillance du marché.

Son procès les accusait en outre de contrôler secrètement les actifs des clients, leur permettant de se mêler et de détourner les fonds des investisseurs « à leur guise ».

Binance a répondu en disant qu’il « défendrait vigoureusement notre plateforme ».

Elle a ajouté que, selon elle, les pouvoirs de la SEC étaient limités car il ne s’agissait pas d’une bourse américaine.

La baisse des valeurs était prévisible compte tenu de la volatilité historique des prix en période de difficultés.

Le bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, a baissé de 5,3 %, tombant à son plus bas niveau depuis la mi-mars.

La crypto-monnaie de Binance a chuté de 9,4 %.

Les actions de l’échange crypto rival Coinbase Global ont baissé de 11,6%.

En mars, Binance et Zhao ont été poursuivis par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis pour avoir opéré ce que le régulateur a qualifié d’échange « illégal » et de programme de conformité « fictif ».

Les accusations portées contre Binance ont ébranlé un rallye pour les valeurs cryptographiques après une torride 2022.

Le effondrement en novembre dernière année de FTX et la suivante arrestation de son fondateur, Sam Bankman Frieda attiré l’attention des régulateurs sur le secteur.

Coinbase a reçu plus tôt cette année un « avis de puits » de la SEC, ce qui est généralement un indicateur d’une action en justice imminente.