Binance crée un fonds de 1 milliard de dollars pour l’industrie de la cryptographie après l’effondrement de FTX

Le co-fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao, a accordé plusieurs interviews sur les perspectives de la crypto-monnaie après quelques semaines turbulentes sur le marché.

L’échange de crypto-monnaie Binance a annoncé jeudi de nouveaux détails sur son fonds de relance de l’industrie, qui vise à soutenir les acteurs en difficulté à la suite de la faillite calamiteuse de FTX.

Dans un article de blog, Binance a déclaré qu’il consacrerait 1 milliard de dollars d’engagements initiaux au fonds de relance. Il pourrait augmenter ce montant à 2 milliards de dollars à un moment donné dans le futur “si le besoin s’en fait sentir”, a ajouté la société.

actualités liées à l’investissement Alors que les actions de Coinbase glissent, Morgan Stanley répertorie les principales entreprises susceptibles d’être exposées à FTX

Il a également reçu 50 millions de dollars d’engagements de sociétés d’investissement crypto-natives, notamment Jump Crypto, Polygon Ventures et Animoca Brands.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a partagé adresse de portefeuille publique montrant son engagement initial et a déclaré: “Nous le faisons de manière transparente.” Les données publiques de la blockchain examinées par CNBC ont montré un solde d’environ 1 milliard de dollars dans le propre stablecoin BUSD de Binance.

Le BUSD est un stablecoin émis par la société d’infrastructure blockchain Paxos et est approuvé et réglementé par le Département des services financiers de l’État de New York, selon le site Web de Paxos.

Le fonds est une tentative de Binance de maintenir l’industrie de la cryptographie à flot après que l’échange FTX de l’entrepreneur controversé Sam Bankman-Fried a déposé son bilan au début du mois.

Zhao est devenu une nouvelle figure de sauveur pour l’industrie en difficulté, comblant un vide laissé par Bankman-Fried, dont l’entreprise avait acheté ou investi dans un certain nombre d’entreprises de cryptographie assiégées – de Voyager Digital à BlockFi – avant son effondrement.

L’échec de FTX a été déclenché en partie par un tweet publié par le PDG de Binance qui a attiré l’attention sur un rapport CoinDesk soulevant des questions sur sa comptabilité. Depuis la liquidation rapide de FTX il y a deux semaines, les investisseurs s’inquiètent d’une éventuelle contagion crypto affectant tous les coins de l’industrie.

Lors de la première audience du tribunal pour l’affaire de faillite mardi, un avocat de la société a rendu un verdict accablant contre FTX et ses dirigeants, affirmant que la société était dirigée comme le “fief personnel” de Bankman-Fried.

Binance a déclaré que le véhicule “n’est pas un fonds d’investissement” et est destiné à soutenir les entreprises et les projets qui, “sans faute de leur part, sont confrontés à des difficultés financières importantes à court terme”. Zhao a déclaré précédemment qu’il avait l’intention d’empêcher d’autres “effets de contagion en cascade” résultant de l’effondrement de FTX.

Binance a déclaré qu’il prévoyait que le programme durerait environ six mois. Il accepte les demandes d’investisseurs pour apporter des fonds supplémentaires.

Binance a déclaré qu’il était “flexible sur la structure d’investissement” et accepte les contributions en jetons, en espèces et en dette. “Nous nous attendons à ce que les situations individuelles nécessitent des solutions sur mesure”, a ajouté la société.

Environ 150 entreprises ont déjà demandé le soutien du fonds, a déclaré Binance.

Les marchés de la crypto n’ont pas réagi de manière significative aux nouvelles. Au cours de la dernière heure, bitcoins était en hausse d’environ 0,2%, tandis que l’éther s’échangeait à plat pour la session.

De faibles volumes de transactions sont attendus aux États-Unis alors que les Américains célèbrent la fête de Thanksgiving.