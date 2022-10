Binance Coin : Analyse des prix | Bien configurer BNB après le piratage

Binance a subi il y a quelques jours un piratage (une attaque) avec le vol de près de 2 millions de BNB. Le hack a été lancé sur la BSC (Binance Smart Chain), qui a été immédiatement bloquée par Binance. Disons tout de suite que la BNB n’a pas subi de chocs excessifs au niveau de son prix.

La blockchain de Binance a subi une attaque

L’attaque a eu lieu, comme mentionné à travers une demande de retrait de 2 millions de BNB, soit près de 600 millions de dollars. Le hacker a fait croire qu’il devait faire une opération de pont inter-chaînes , via le BSC (Binance Smart Cahin). Un pont est essentiellement un logiciel qui permet à quelqu’un d’envoyer des jetons à partir d’un réseau blockchain et de les recevoir sur une autre blockchain.

Ma considération personnelle, les ponts en général sont le maillon faible de l’infrastructure, ils sont trop sensibles aux hacks et aux bugs. Dans ce cas, nous avons Binance qui est immédiatement intervenu, tant sur le plan technique que financier, pour bloquer la chaîne et déclencher les BNB volés. Cependant, en substance, il semble qu’il ait quand même réussi à voler 100 millions, à moins qu’ils ne soient également en mesure de les bloquer ou de les récupérer.

Le prix du BNB est resté quasiment inchangé

Sur le graphique journalier , on peut voir que lorsqu'elle a été faite, l'attaque sur le BSC, aux premières heures de la nuit du 7 octobre, BNB au cours actuel de 277$, perd 3,2%. Il est pratiquement resté inchangé, car la portée de l'attaque aurait pu être beaucoup plus explosive si Binance n'était pas intervenue immédiatement, ou si la victime était une chaîne ou une pièce plus faible.

BNB s’était arrêté sur notre résistance

Le prix avait commencé à se corriger avant même le hack . Dans notre dernier article du 4 octobre, Analyse des prix BNB | Binance Coin vers la première résistance , avec le prix BNB à 288$, nous avions détaillé la zone de résistance – BNB doit sortir de la zone entre 296$ – 302$ afin de poursuivre la tendance haussière – ici on peut voir que le prix est allé jusqu’à un maximum de 298 $.

La correction a ramené BNB au prix de 278 $ qui correspond à la zone de support, du transporteur qui s’est terminé il y a seulement deux jours et qui commence du minimum de 256 $ jusqu’au maximum de 298 $. Dans l’analyse précédente, le support était de 274 $ car le vecteur n’était pas encore terminé.

Doit confirmer la prise en charge

À partir du prix actuel, BNB doit recommencer à augmenter, pour confirmer la validité de ce niveau de soutien, qui correspond à 50% de Fibonacci et n’a pas d’autres éléments statiques précédemment touchés, de nature à confirmer sa validité. Évidemment le premier palier à casser se situe toujours autour des 300$ et ensuite ça peut continuer vers les 337 $. La configuration des indicateurs, suivant également cette descente, a commencé à décliner, ramenant l’un au négatif, tandis que l’autre est toujours dans le positif.

Pour évaluer l’évolution du Binance Coin, nous devons remonter par période, sur un graphique hebdomadaire. De là, nous voyons que le prix du BNB est sensiblement toujours dans une zone de cogestion que nous pouvons identifier entre 260 $ et 322 $. Ces deux niveaux correspondent aux résistances et supports que nous avons analysés précédemment. Ce n’est qu’avec un dépassement ou une rupture de l’un de ces deux niveaux qu’il peut y avoir une direction prise. Cependant, même la BNB pourrait être affectée cette semaine par la publication des données américaines. Ce ne sera probablement pas une phase facile.