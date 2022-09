Binance abandonne les paires de trading USDC et prévoit de convertir automatiquement des soldes Stablecoin spécifiques en BUSD

La plus grande plate-forme de commerce de crypto-monnaie au monde en termes de volume d’échanges, Binance, a publié un avis expliquant que la bourse allait supprimer le stablecoin USDC de la liste des paires de commerce au comptant de la plate-forme. Binance plus de détails sur le fait que les utilisateurs détenant 3 variétés de stablecoins peuvent voir leurs soldes automatiquement convertis en BUSD si l’utilisateur ne retire pas le crypto plus précis de l’échange.

Binance supprimera de la liste des paires de trading Stablecoin spécifiques d’ici la fin septembre

Il semble que Binance va retirer la deuxième plus grande pièce stable en USD (USDC) au monde, un jeton indexé sur le dollar américain émis par l’association Center. Tout au long de l’annonce faite lundi, Binance a expliqué qu’il prévoyait de convertir automatiquement les soldes de pièces stables liés si les fonds ne semblent pas être supprimés d’ici le 29 septembre 2022.

« Chers Binanciens, afin de renforcer la liquidité et l’efficacité du capital pour les utilisateurs, Binance introduit la conversion automatique BUSD pour les soldes existants des utilisateurs et les nouveaux dépôts de pièces stables USDC, USDP et TUSD à une relation de magnitude 1: 1 », a déclaré l’échange. le 5 septembre. Ensuite, l’annonce indique que Binance met fin à quelques paires de commerce au comptant spécifiques.

Les paires vont être supprimées avant le point d’auto-conversion du 29 septembre et qu’elles peuvent arrêter le commerce 3 jours avant la coupure. « Binance peut retirer et arrêter le commerce sur les paires de commerce spot suivantes au 2022-09-26 03:00 (UTC) : USDC/BUSD, USDC/USDT, USDP/BUSD, USDP/USDT, TUSD/BUSD, TUSD/USDT », détaille Binance.

Trois jours après la suppression de ces paires, Binance interrompra également ADA/USDC, ATOM/USDC, AUD/USDC, BCH/USDC, BNB/USDC, BTC/USDC, BTTC/USDC, EOS/USDC, ETH/USDC, LINK/ USDC, LTC/USDC, SOL/USDC, TRX/USDC, GAGNER/USDC, XRP/USDC, ZEC/USDC, BNB/USDP, BTC/USDP, ETH/USDP, ADA/TUSD, BNB/TUSD, BTC/TUSD, Paires de commerce ETH/TUSD, TRX/TUSD et XRP/TUSD le 29 septembre.

Certaines personnes sur les réseaux sociaux ont critiqué cette décision tandis que d’autres ont applaudi le choix. un bon nombre de personnes alternatives ont demandé pourquoi Binance avait créé ce choix. “Euh… pourquoi Binance dé-plateforme USDC ?” une personne a demandé un jour de semaine. “Pourquoi le plus grand échange de crypto ne ferait-il pas cela?” a demandé un autre individu.

En plus d’être le plus grand échange de crypto en volume d’échanges, Binance est celui de la mise en place du troisième plus grand stablecoin BUSD. Le crypto plus indexé sur le dollar englobe une valorisation boursière d’environ 19,44 milliards de dollars. La capitalisation boursière de l’USDC est aujourd’hui de 51,89 milliards de dollars, légèrement inférieure à la capitalisation boursière de Tether (USDT) d’environ 67,59 milliards de dollars.

Au moment de la rédaction, le 5 septembre 2022, à 16 h 15 (HE), le stablecoin BUSD a enregistré 6 667 316 743 $ en transactions sur 24 heures, tandis que l’USDC a écrit 5 789 291 326 $ en transactions sur 24 heures. Le volume des échanges de l’USDT dépasse chaque BUSD et USDC combiné avec 31,16 milliards de dollars de swaps aujourd’hui. Si l’USDC ne reste plus sur la plus grande plate-forme de commerce de crypto en termes de volume de commerce mondial, le volume quotidien de l’actif de crypto pourrait voir quelques changements.

La publication Binance to Drop USDC Trading Pairs, Plans to Auto-Convert Specific Stablecoin Balances to BUSD est apparue pour la première fois sur BTC Wires.