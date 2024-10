Biltmore Estate fixe la date de réouverture, même si certaines parties restent fermées en raison des dommages causés par Hélène

Domaine Biltmore est sur le point de rouvrir après les dommages causés par Tempête tropicale Hélène a fermé la plus grande maison d’Amérique, ont annoncé samedi les responsables du domaine.

Les équipes continuent de nettoyer les débris des bois sur la propriété et certaines routes sont toujours en réparation, ont indiqué des responsables. Les sentiers et le Outdoor Adventure Centre sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Pourtant, le domaine est de nouveau suffisamment en forme pour accueillir à nouveau des invités à partir du samedi 2 novembre, début de la période des fêtes, Noël à Biltmore.

Le domaine est l’une des attractions touristiques les plus populaires de Caroline du Nord.

Hélène, ancien ouragan de catégorie 5, tué au moins 95 personnes dans l’État et a provoqué des inondations et des dégâts records dans l’ouest de la Caroline du Nord après son arrivée dans l’État le 28 septembre. Des communautés montagnardes entières ont disparu dans des rivières gonflées et déchaînées. Au moins 90 personnes restent portées disparuesont déclaré les responsables des urgences.

« Depuis plus de 125 ans, Biltmore a été témoin de la résilience et de l’esprit communautaire de la région d’Asheville », selon un communiqué de presse du domaine. « La réponse apportée à Hélène a donné des signes indiquant que la reprise est en cours dans toute la région. »

Biltmore sera entièrement décoré pour la saison de Noël et les attractions et restaurants du domaine seront ouverts. Les propriétés d’hébergement du domaine accueilleront les invités pour la nuit.

De nombreuses entreprises et routes de la région d’Asheville ont rouvert, ont indiqué les responsables du domaine, tandis que certaines zones s’efforcent toujours de se rétablir. Les visiteurs devront donc peut-être emprunter d’autres itinéraires vers Biltmore.

Restaurer « le dynamisme » d’Asheville

Biltmore Estate a lancé un investissement de 2 millions de dollars »Fonds de secours Biltmore pour WNC» pour soutenir les salariés en crise et les associations de proximité.

« Nous sommes incroyablement reconnaissants de l’effusion de soutien envers notre communauté et de la détermination de nos premiers intervenants, de nos travailleurs des services publics et de nos bénévoles communautaires », a déclaré le président et chef de la direction de Biltmore, Bill Cecil Jr., dans un communiqué.

Les équipes dégagent les routes près du domaine Biltmore à Asheville après la tempête tropicale Helene. La plus grande maison d’Amérique est sur le point de rouvrir, ont annoncé les responsables du domaine le samedi 19 octobre 2024.

« À mesure que la reprise se déroule, accueillir à nouveau des invités à Biltmore signifie non seulement que nous pouvons ouvrir, mais apporte également un soutien essentiel à l’économie de notre région pour aider les employés de la région, les entreprises locales et les amis », a-t-il déclaré. « Ensemble, nous pouvons contribuer à restaurer le dynamisme d’Asheville et de ses environs. »