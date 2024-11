Billy Zane reprend « Le Parrain » de Marlon Brando dans un biopic

Billy Zane continue de ramener d’entre les morts feu Marlon Brando avec son nouveau film.

Zane, 58 ans, produit et joue dans le prochain Valser avec Brandoun biopic qui suit Brando dans les années 1970, offrant un aperçu de la légende oscarisée dans Dernier Tango à Paris et Le parrain.

Une nouvelle production toujours de Valser avec Brando — qui devrait maintenant faire sa première mondiale au Festival du film de Turin en novembre – montre Zane ressemblant au portrait craché de Don Vito Corleone de Brando dans Francis Ford Coppola Le Parrain.

Le nouveau film du réalisateur et co-scénariste Bill Fishman est une adaptation du livre du même nom de Bernard Judge de 2011. Le livre raconte l’histoire « d’un jeune architecte de Los Angeles qui s’est retrouvé, de manière tout à fait inattendue, vivant sur un atoll peu peuplé du Pacifique Sud avec son client, Marlon Brando ».

(Gauche-droite 🙂 Marlon Brando ; Billy Zane tourne « Valser avec Brando ».

Herbert Dorfman/Corbis via Getty, Camille Razat/Instagram



Judge, décédé en 2021, était un architecte primé dont les innovations en matière de construction étaient axées sur la durabilité environnementale. Brando l’a engagé pour construire une maison sur l’atoll de Tetiaroa, à Tahiti, composé de 12 îles. En mai, Zane et ses collègues producteurs Fishman et Dean Bloxom annoncé qu’ils se sont engagés à reverser 5% des recettes du film aux habitants de Tetiaroa.

En plus du Titanesque acteur, Valser avec Brando avec Tia Carrere, Richard Dreyfuss, Jon Heder, Alaina Huffman, Rob Corddry et plus encore.

Billy Zane dans « Valser avec Brando ».

Avec l’aimable autorisation du Festival du Film de Turin



« L’équipe de production était tellement au point », a écrit Zane en légende. photos des coulisses sur Instagram offrant un aperçu du film en mai. Une photo montrait l’acteur avec des cheveux et des costumes étrangement similaires à ceux de Brando, assis sur une chaise étiquetée « Marlon Brando ».

Le Torino Film Festival se déroule du 22 au 30 novembre à Turin, en Italie, où Valser avec Brando sera le film de clôture. Parmi les projets à venir réalisés par Zane figure également COULOIR INT./NUITdans lequel il joue et réalise. C’est son premier film en tant que réalisateur depuis 2004 Gros bisou.