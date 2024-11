Billy Zane est le portrait craché de Marlon Brando dans le premier aperçu du nouveau film : Photos

Billy Zane est parfait dans le rôle de Marlon Brando dans le premier aperçu du prochain film « Waltzing with Brando ».

Des images du film réalisé par Bill Fishman montrent Zane – mieux connu pour son rôle dans « Titanic » de 1997 – comme le sosie de Brando à l’époque de ses films de 1972 « Le Parrain » et « Le Dernier Tango à Paris ».

Brando a remporté l’Oscar pour son rôle de Vito Corleone, le patriarche du crime du « Parrain », mais a refusé le prix.

Marlon Brando dans le film « Le Parrain » de 1972, à gauche, et Billy Zane incarnant Brando dans le prochain film « Valser avec Brando ». Paramount Pictures/YouTube et Festival du film de Turin

Il a également été nominé aux Oscars pour « Le Dernier Tango à Paris », dans lequel il joue aux côtés de Maria Schneider.

Marlon Brando sur le tournage de « Last Tango in Paris », à gauche, et Billy Zane dans le prochain film « Waltzing with Brando ». AP/Festival du Film de Turin

Le synopsis de « Valse avec Brando », qui se déroule entre 1969 et 1974, indique qu’il s’agit de « l’histoire peu connue mais tout à fait vraie de la façon dont Marlon Brando a convaincu l’architecte Bernard « Bernie » Judge qu’ensemble, ils pourraient construire le première retraite écologiquement parfaite sur l’une des petites îles inhabitées de Tahiti.

« Brando pensait que cette grande expérience écologique inspirerait le monde à créer un avenir meilleur et plus durable », poursuit le synopsis. « Ainsi, Bernie, le résolveur de problèmes pratiques, et Brando, le rêveur capricieux, commencent une aventure incroyable et, en chemin, deviennent des amis improbables. Mais ce rêve deviendra-t-il un jour réalité ? »

« Valser avec Brando », basé sur le livre de Judge de 2011 « Valser avec Brando : Planifier un paradis à Tahiti », fera sa première mondiale en tant que film de clôture du Festival du film de Turin 2024 le 30 novembre.

Le 42e festival annuel du film proposera également une grande rétrospective sur Brando pour marquer le 100e anniversaire de sa naissance.

Brando, qui a remporté – et accepté – un Oscar pour « On the Waterfront » de 1954, est décédé à l’âge de 80 ans en 2004.