Billy Wagner n’est pas élu au Temple de la renommée, David Wright reste inscrit

NEW YORK — La tentative de Billy Wagner de devenir le premier releveur gaucher à Cooperstown devra attendre, si cela se produit. Au cours de sa neuvième année d’éligibilité au scrutin de la Baseball Writers’ Association of America, Wagner n’a pas atteint les 75 pour cent des voix nécessaires à l’intronisation, tout comme tous les autres anciens Met inscrits sur le bulletin de vote – un groupe important qui comprenait Carlos Beltrán et David Wright. .