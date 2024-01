Billy Wagner est à cinq voix de l’élection au Temple de la renommée

Wagner avait annoncé sa retraite plus tôt cette saison, affirmant qu’il souhaitait passer plus de temps avec sa famille. Il a tenu cette promesse en étant entraîneur-chef de baseball à la Miller School of Albemarle à Charlottesville, en Virginie, pendant 13 ans. Wagner a entraîné deux de ses fils, dont Will, qui est un espoir dans le système de Houston.