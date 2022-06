Billy Vunipola revient dans l’équipe d’Angleterre pour une tournée en Australie aux côtés de huit joueurs non sélectionnés | Actualités du rugby à XV

Billy Vunipola a été rappelé dans l’équipe d’Angleterre par Eddie Jones pour la tournée estivale en Australie, aux côtés de huit joueurs non sélectionnés.

Vunipola revient dans l’équipe d’Angleterre pour la première fois depuis les Six Nations 2021, après avoir été en pleine forme pour les Saracens ces dernières semaines alors qu’ils atteignaient la finale de Gallagher Premiership, subissant une défaite 15-12 contre les Leicester Tigers.

Les joueurs non plafonnés Fraser Dingwall, Tommy Freeman, Guy Porter, Patrick Schickerling, Jack van Poortvliet et Jack Walker, ainsi que les apprentis joueurs Henry Arundell et Will Joseph, font tous partie de l’équipe de 36 joueurs de Jones.

ATTAQUANTS

Ollie Chessum (Leicester Tigers, 2 sélections), Luke Cowan-Dickie (Exeter Chiefs, 34 sélections), Tom Curry (Sale Sharks, 40 sélections), Charlie Ewels (Bath Rugby, 30 sélections), Ellis Genge (Leicester Tigers, 36 sélections) ), Jamie George (Saracens, 66 sélections), Joe Heyes (Leicester Tigers, 2 sélections), Jonny Hill (Exeter Chiefs, 12 sélections), Nick Isiekwe (Saracens, 7 sélections), Maro Itoje (Saracens, 56 sélections), Courtney Lawes (Northampton Saints, 93 sélections), Lewis Ludlam (Northampton Saints, 11 sélections), Bevan Rodd (Sale Sharks, 2 sélections), Patrick Schickerling (Exeter Chiefs, non sélectionné), Will Stuart (Bath Rugby, 20 sélections), Sam Underhill (Bath Rugby, 28 sélections), Billy Vunipola (Saracens, 61 sélections), Mako Vunipola (Saracens, 67 sélections), Jack Walker (Harlequins, non sélectionné), Jack Willis (Wasps, 3 sélections)

DOS

Henry Arundell (Irlandais de Londres, non plafonné, *apprenti joueur), Danny Care (Harlequins, 84 sélections), Joe Cokanasiga (Bath Rugby, 11 sélections), Fraser Dingwall (Northampton Saints, non plafonné), Owen Farrell (Saracens, 94 sélections), Tommy Freeman (Northampton Saints, non plafonné), George Furbank (Northampton Saints, 6 sélections), Will Joseph (London Irish, non plafonné, *apprenti joueur), Joe Marchant (Harlequins, 12 sélections), Jonny May (Gloucester Rugby, 69 sélections), Jack Nowell (Exeter Chiefs, 39 sélections), Guy Porter (Leicester Tigers, non sélectionné), Harry Randall (Bristol Bears, 6 sélections), Jack van Poortvliet (Leicester Tigers, non plafonné), Marcus Smith (Harlequins, 10 sélections), Freddie Steward (Leicester Tigers, 10 sélections)

