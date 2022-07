Billy Vunipola: Les séances d’un psychologue m’ont aidé à revenir dans l’équipe d’Angleterre d’Eddie Jones | Actualités du rugby à XV

Le numéro 8 anglais Billy Vunipola a révélé que des séances de psychologue l’avaient aidé à revenir dans l’équipe d’Angleterre

Billy Vunipola s’est tourné vers des séances quotidiennes avec un psychologue pour se faire dire les vérités qu’il avait besoin d’entendre pour relancer sa carrière en Angleterre.

Vunipola commencera probablement le match décisif de la série de samedi contre l’Australie au Sydney Cricket Ground après la fin de son séjour de 16 mois en exil international à Perth deux semaines plus tôt.

Une combinaison de blessures aux rivaux n ° 8 Alex Dombrandt et Sam Simmonds et son propre retour en forme pour les Saracens à leur retour en Premiership l’ont propulsé dans l’équipe d’Eddie Jones.

Mais il y a un an, ses perspectives de test semblaient sombres lorsqu’il a rencontré Jones dans un pub à St Albans et on lui a dit qu’il devait redécouvrir son mojo, une déclaration qui a été initialement rejetée par la puissante rangée arrière de l’héritage tongien.

“Je n’étais pas d’accord avec Eddie, mais avec le recul, il avait raison. C’est là que tout a commencé. Et je suis content que ce soit le cas”, a déclaré Vunipola.

“Je n’avais jamais vraiment cru aux psychologues auparavant, mais après avoir parlé à Eddie, j’ai senti que j’avais besoin de quelqu’un pour me dire la vérité honnête. Et j’ai trouvé quelqu’un qui était classe.

Vunipola a marqué le premier essai de l’Angleterre lors de sa deuxième victoire au test contre les Wallabies

“Nous avons parlé presque tous les jours pendant six ou sept mois. L’une de nos premières conversations était que je me plaignais d’être relégué et il a simplement dit, ‘que pouvez-vous faire à ce sujet?’ J’ai dit, ‘rien’. Et il a dit, ‘ qu’est-ce que tu peux faire pour ton rugby’, et j’étais comme, ‘tout’.

“Et ce fut le début de mon voyage. Je parle encore avec lui ici et là. Il a été d’une aide précieuse. Il fallait que ce soit la bonne personne et dès le début, nous nous sommes bien entendus. Je pensais qu’il était classe.

“Je vais vous donner une analogie. Il a dit que j’ai gravi la montagne, j’avais vraiment faim d’arriver là où je voulais aller. Et je suis arrivé là où je voulais aller. Et maintenant tout le monde grimpe encore et je suis juste ici.

“Il a essentiellement dit que si vous arrêtiez maintenant, vous le regretteriez pour le reste de votre vie. Et si vous continuez, qui sait ce qui pourrait arriver ? Quand il l’a dit dans ces mots, j’étais prêt à tout jeter avec lui. .”

Des séances de fitness supplémentaires, de meilleurs choix alimentaires, un engagement à récupérer, plus de sommeil et une détermination à profiter à nouveau de son rugby ont aidé Vunipola à revenir au sommet.

“C’est aussi plus une chose consciente de penser à la façon dont je veux jouer et à ce que je veux faire dans un match”, a déclaré Vunipola.

“Il ne s’agit pas seulement de se présenter et d’espérer que cela se produise, ce que j’ai fait pendant de nombreuses années. Ce petit hic m’a aidé à trouver une meilleure version de moi-même.

“Mon [Christian] la foi est massive aussi. Je pense que parfois je compte trop dessus pour ne rien faire. J’ai oublié de faire le travail. J’ai été béni avec le cadeau mais je dois y travailler.

“Et c’est là que ce type est entré en jeu. J’avais besoin de retrousser mes manches et de travailler à nouveau.”

