Billy Vunipola: l’entraîneur anglais Steve Borthwick, l’attaquant «très plein d’espoir» peut figurer dans les échauffements de la Coupe du monde de rugby | Actualités du rugby à XV

Billy Vunipola se remet d’une blessure au genou

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Steve Borthwick, a déclaré qu’il avait « très bon espoir » que Billy Vunipola puisse participer aux matches d’échauffement de la Coupe du monde de rugby en août alors que l’attaquant poursuit sa convalescence après une blessure au genou.

La participation du numéro huit à une troisième Coupe du monde consécutive semblait mise en doute lorsqu’il s’est blessé en jouant pour les Saracens contre La Rochelle en quart de finale de la Coupe des champions en avril.

Cependant, avec Vunipola réhabilitant son genou au camp de préparation de la Coupe du monde en Angleterre, Borthwick a donné son indicateur le plus fort à ce jour que le joueur de 30 ans est sur la bonne voie pour une place dans l’équipe finale de 33 hommes, qui sera nommée le 7 août.

L’Angleterre entame ses derniers préparatifs par une visite au Pays de Galles le 5 août, avant un match retour à Twickenham le week-end suivant. L’équipe de Borthwick se rendra ensuite en Irlande et affrontera les Fidji lors d’un dernier échauffement le 26 août, avant de commencer leur campagne de Coupe du monde contre l’Argentine le 9 septembre.

« Je pense qu’il va très bien », a déclaré Borthwick Sky Sports Nouvelles.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Steve Borthwick, se dit satisfait de la candidature de ses joueurs

« Je ne vais pas mettre un calendrier ou une date dessus parce que je pense qu’avec ce genre de choses, ce que vous devez faire est de les surveiller quotidiennement pour savoir exactement quand vous pouvez accélérer, quand vous devez ralentir bas.

« Mais j’aurais beaucoup d’espoir qu’il soit disponible pour jouer en août. »

En plus du groupe de 28 joueurs que Borthwick a appelé pour le camp de préparation, qui n’inclut pas actuellement les joueurs des Saracens, Sale, Leicester et Northampton qui ont atteint les demi-finales de la Premiership, Vunipola se remet aux côtés de ses collègues attaquants Luke Cowan-Dickie. et Ollie Chessum.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible James Cole de Sky Sports News discute des inclusions et des omissions remarquables de l’équipe d’entraînement initiale de la Coupe du monde de rugby à 28 joueurs en Angleterre annoncée par Steve Borthwick. James Cole de Sky Sports News discute des inclusions et des omissions remarquables de l’équipe d’entraînement initiale de la Coupe du monde de rugby à 28 joueurs en Angleterre annoncée par Steve Borthwick.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Vunipola gagnerait une place dans son équipe finale, Borthwick a ajouté : « Je pense que c’est un long chemin à parcourir.

« Le point de vue en ce moment est qu’il se réhabilite brillamment.

« Dans tout ce qu’il a fait, avec Ollie Chessum et Luke Cowan Dickie, nous avons trois joueurs qui ne sont pas sur l’herbe, mais ils travaillent tous très, très dur pour se remettre de leurs blessures respectives. »

Mercer va « très bien »

Le retour de Zach Mercer, qui est disponible pour son pays après avoir quitté Montpellier pour rejoindre Gloucester en Premiership la saison prochaine, est également en compétition pour une place dans la rangée arrière du peloton anglais.

Mercer, qui a été nommé joueur de l’année du Top 14 la saison dernière, n’a pas joué pour l’Angleterre depuis qu’il a remporté ses deux seules sélections à l’automne 2018, mais semble avoir impressionné Borthwick lors des premières étapes du camp.

Zach Mercer a impressionné au début du camp d’entraînement de la Coupe du monde en Angleterre

« Zach a très bien fait », a déclaré Borthwick. « Je lui ai parlé ces derniers mois pendant son séjour à Montpellier.

« Il est ravi de revenir en Angleterre. C’est un joueur ambitieux, il veut désespérément jouer pour l’Angleterre et faire partie de cette équipe à l’avenir.

« Je pense que cette ligne arrière est extrêmement compétitive – nous avons beaucoup de bons joueurs. Je les ai regardés s’affronter quotidiennement jusqu’à présent cette semaine et c’était excitant. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Will Greenwood évalue les décisions de sélection de Steve Borthwick à la suite de l’annonce de la première équipe d’entraînement anglaise de 28 joueurs pour la Coupe du monde de rugby. Will Greenwood évalue les décisions de sélection de Steve Borthwick à la suite de l’annonce de la première équipe d’entraînement anglaise de 28 joueurs pour la Coupe du monde de rugby.

Une option que Borthwick n’aura pas au numéro huit est Sam Simmonds, qui s’est exclu de la sélection de l’équipe d’Angleterre alors qu’il se prépare à déménager à Montpellier la saison prochaine.

Simmonds était toujours éligible pour jouer dans le tournoi, mais a choisi de se concentrer sur le déménagement de sa famille d’Exeter à Montpellier

« Sam et moi avons parlé il y a environ une semaine », a déclaré Borthwick.

« Et il m’a expliqué, d’un point de vue personnel, ce dont il a discuté avec sa famille et ses amis et il a pris la décision à laquelle il est parvenu, et je respecte la décision à laquelle il est parvenu.

« Je suis vraiment content des joueurs que j’ai ici au camp et de l’attitude qu’ils ont montrée. »