Billy Vunipola et Owen Farrell manqueront le match d’ouverture de la Coupe du monde de l’Angleterre contre l’Argentine | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



« Pas aussi grave que cela aurait pu être » – L’interdiction de Billy Vunipola est un revers mais aurait pu être pire, rapporte James Cole

« Pas aussi grave que cela aurait pu être » – L’interdiction de Billy Vunipola est un revers mais aurait pu être pire, rapporte James Cole

Billy Vunipola et Owen Farrell manqueront le match d’ouverture de la Coupe du monde de rugby de l’Angleterre contre l’Argentine après avoir été bannis suite à leurs cartons rouges lors des matchs d’échauffement.

Vunipola a été expulsé contre l’Irlande le week-end dernier et a été suspendu pour trois matches, mais il sera réduit à deux s’il accepte de fréquenter une école de tacle.

Cela signifierait que Vunipola, le seul entraîneur-chef n ° 8 que Steve Borthwick a choisi dans son équipe, manque de peu le premier match de groupe de l’Angleterre contre les Pumas, ainsi que le dernier match d’échauffement contre les Fidji ce samedi.

Calendrier de l’Angleterre 26 août contre Fidji 9 septembre (RWC) contre Argentine 17 septembre (RWC) contre Japon 23 septembre (RWC) contre Chili 7 octobre (RWC) contre Samoa

Vunipola a admis que son tacle était un jeu déloyal digne d’un carton rouge et, pour cette raison, le « point d’entrée minimum obligatoire à mi-distance de World Rugby pour un jeu déloyal entraînant un contact avec la tête » a été appliqué.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Cela a abouti à un point de départ d’une suspension de six semaines, mais en raison du « dossier exemplaire du joueur, de ses excuses et remords immédiats, et de l’absence de tout facteur aggravant », il a été décidé par le comité de réduire le point d’entrée de six semaines. par trois semaines.

Le capitaine Farrell manquera les deux premiers matches de la Coupe du monde après qu’une audience disciplinaire indépendante ait confirmé son carton rouge mardi, infligeant au demi d’ouverture une suspension de quatre matches, y compris les matches de la poule D contre l’Argentine et le Japon.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef de l’Irlande Andy Farrell a critiqué le « cirque » entourant son fils Owen L’entraîneur-chef de l’Irlande Andy Farrell a critiqué le « cirque » entourant son fils Owen

World Rugby avait fait appel de la décision d’un panel disciplinaire de rétrograder le carton rouge de Farrell pour un tacle haut contre le Pays de Galles à Twickenham le 12 août en jaune.

Farrell a percuté la tête de Taine Basham, ce qui a fait échouer le flanker du Pays de Galles à un HIA.

L’audience disciplinaire initiale a innocenté Farrell, trouvant une atténuation dans un changement tardif de dynamique par Basham, mais un tollé a suivi l’échec de l’interdiction et World Rugby a fait appel.

Le comité d’appel a constaté que l’audience initiale n’avait pas pris en compte l’échec de Farrell lors de la tentative de tacle, qui avait constitué un élément clé de l’analyse du système d’examen des bunkers lors du passage du jaune au rouge.

« La commission d’appel a déterminé à l’unanimité que lors de l’audience initiale, la commission de discipline aurait dû examiner la tentative du joueur d’envelopper son adversaire dans le tacle. Ce point ne figurait pas dans la décision initiale », a déclaré un communiqué de Six Nations Rugby.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Farrell a été banni pour quatre matches après son carton rouge pour un grand défi contre le Pays de Galles, ce qui signifie qu’il manquera les matches de la Coupe du monde contre l’Argentine et le Japon. Farrell a été banni pour quatre matches après son carton rouge pour un grand défi contre le Pays de Galles, ce qui signifie qu’il manquera les matches de la Coupe du monde contre l’Argentine et le Japon.

« Comme cet élément ne figurait pas dans la décision initiale, la commission d’appel a décidé qu’il était dans l’intérêt de la justice d’entendre à nouveau l’affaire sur ce seul point clé, ce qui comprenait l’audition du joueur. »

La décision sur Farrell met fin à une saga qui a bouleversé les préparatifs de l’Angleterre pour la Coupe du monde et les plans de l’entraîneur Borthwick.

Quelle est la prochaine étape pour l’Angleterre ?

L’Angleterre accueillera ensuite les Fidji à Twickenham le samedi 26 août, lors de leur dernier affrontement d’échauffement pour la Coupe du monde de rugby, avant de se rendre en France. Ils affronteront l’Argentine à Marseille le samedi 9 septembre lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde.