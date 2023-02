Billy Sharp accusé d’avoir “fabriqué des trucs dans sa tête” après avoir qualifié Wrexham d'”irrespectueux” lors du match nul de la FA Cup, alors que le capitaine des Red Dragons, Ben Tozer, a déclaré que les joueurs de Sheffield United leur avaient dit de “le mettre dans le documentaire”.

Le défenseur de Wrexham, Ben Tozer, a riposté aux plaintes de Billy Sharp concernant la conduite “irrespectueuse” de l’équipe galloise lors de leur match nul en FA Cup avec Sheffield United.

Les Blades ont organisé un cinquième tour avec Tottenham alors qu’ils remportaient une victoire 3-1 âprement disputée contre leurs adversaires hors championnat dans un match nul de la FA Cup rempli de drames.

Getty Sharp a aidé Sheffield United à mettre fin à l’aventure de la FA Cup de Wrexham

sport itv Mais il n’a pas été impressionné par la conduite de l’équipe de la Ligue nationale

Sharp a marqué le but qui a mis l’équipe de championnat 2-1 mais n’a pas coupé un chiffre terriblement heureux après le match.

“C’était une excellente rencontre de coupe au cours des deux matchs. Ils ont très bien joué », a déclaré Sharp à ITV Sport.

« Je pense qu’ils ont été irrespectueux, cependant. Quelques choses avant le match, pensant qu’elles étaient déjà terminées; Je suis content que nous les ayons battus.

« Ils se débrouillent bien dans leur ligue, nous nous débrouillons bien dans la nôtre. Je n’étais pas content de quelques-uns de leurs joueurs ce soir mais c’est tout maintenant, nous en avons un sur eux, bonne chance à eux pour la promotion mais j’espère que nous mettrons celui-là au lit parce que je n’étais pas content d’un quelques-uns de leurs joueurs.

“J’étais un peu frustré à la fin, j’aurais probablement dû arrêter le match avant mais c’est une de ces choses, je veux gagner et je veux passer au tour suivant.

“Je n’étais pas satisfait de la façon dont ils étaient en tant que club avant le match, lorgnant les Spurs”, a ajouté Sharp. « Ils ne nous ont même pas battus.

Getty Paul Mullin a fait 1-1 en 59 minutes avec un penalty

Getty Quelques instants plus tard, Mullin a raté un penalty et Sheffield United a fait payer Wrexham

« Nous sommes un groupe de gars honnêtes et nous voulons aller aussi loin que possible dans cette compétition. Si nous sommes battus au prochain tour, tant pis. Nous allons y aller.

«Je pense qu’ils pensaient que nous allions juste nous retourner quand nous y reviendrions. Je pense que l’arbitre les a aidés toute la nuit aussi, je ne pense pas qu’il m’ait donné une faute toute la nuit.

“C’est une de ces choses, j’ai probablement un peu perdu la tête mais j’ai le sourire aux lèvres parce que nous sommes passés au prochain tour de la Coupe et les garçons le méritent.”

Ces affirmations ont été furieusement démenties par Tozer, qui a accusé les joueurs de Sheffield United de manquer d’humilité.

Getty Tozer voit les choses très différemment de Sharp

Tozer a ajouté que les joueurs de Blades ont dit à ses coéquipiers de « pousser le documentaire », en référence à la série Welcome to Wrexham sur Disney + qui suit le club après que les acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont terminé leur prise de contrôle.

«J’ai l’impression qu’un peu d’amortisseur a été mis sur le jeu avec la façon dont ils ont agi dans le tunnel. Ils ont fait preuve d’un réel manque d’humilité », a déclaré Tozer aux journalistes.

“Mais c’est comme ça qu’ils veulent être et j’ai l’impression que si nous avions gagné ce match, nous aurions fait preuve de beaucoup plus d’humilité et de respect.

«Ils devraient nous montrer plus de respect. Ils nous disaient de « mettre ça sur le documentaire ».

AFP Le match nul du quatrième tour a été furieusement disputé sur le terrain, et il y a beaucoup d’après-coup

“J’ai l’impression qu’il est [Sharp] fabriqué des trucs dans sa tête pour rendre cela acceptable pour lui-même si je suis honnête.

“Je lui ai dit en face-à-face, ‘montre un peu plus d’humilité’. Nous les avons félicités pour la victoire, nous n’avons pas boudé, nous avons parcouru le tunnel comme d’habitude et c’est juste dommage que ça se termine comme ça.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait quelque chose d’irrespectueux à la fin de Wrexham, Tozer a répondu: «Pas du tout, pas de notre part.

“Apparemment, ils tweetaient des billets pour Tottenham avant que ce match ne soit joué.

« Et il y avait des gens comme Oli McBurnie qui disaient des trucs dans la presse ; Je ne pense pas qu’aucun de nos gars ait dit quoi que ce soit d’irrespectueux. Nous avons certainement abordé le jeu correctement.

“Si c’est comme ça qu’ils veulent être, c’est comme ça qu’ils veulent être.”