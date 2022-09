Billy Ray Cyrus, le chanteur Firerose “sortent ensemble depuis un certain temps”, ne se chevauchent pas avec le mariage avec Tish: rapport

Billy Ray Cyrus a recommencé à sortir ensemble.

L’interprète de “Achy Breaky Heart” et sa femme de 28 ans, Tish Cyrus, ont annoncé leur séparation en avril. Cinq mois plus tard, Billy Ray est en couple avec l’auteur-compositeur-interprète australien Firerose.

Selon le magazine People, le couple “sortait ensemble depuis un moment” mais n’avait pas commencé leur romance alors que la star de la country était encore mariée à Tish.

“Ils sortent ensemble depuis un petit moment”, a déclaré une source au point de vente. “Ils se sont rapprochés en travaillant ensemble sur la musique. C’est ce que c’est. Lui et Tish étaient finis avant qu’il ne commence à sortir avec elle.”

La paire a déclenché des rumeurs de fiançailles la semaine dernière lorsque Firerose a été vue portant une bague en diamant. En août, Firerose a semblé confirmer sa relation avec Billy Ray dans une publication Instagram.

“Le monde est un meilleur endroit avec toi. Joyeux anniversaire Billy”, a-t-elle légendé son selfie avec Billy Ray.

Tish a demandé le divorce, invoquant des “différences irréconciliables”, le 6 avril dans le comté de Williamson, Tennessee, selon des documents judiciaires obtenus par Fox News Digital.

Le dossier indiquait également que Tish et Billy Ray vivaient séparément depuis février 2020. Il semble que le couple n’ait pas conclu d’accord prénuptial et Tish demande au tribunal de procéder à une “division et distribution équitables” des biens matrimoniaux.

Tish et Billy Ray se sont mariés en 1993. Le couple partage cinq enfants adultes ensemble – Miley, 29 ans, Noah, 22 ans, Brandi, 34 ans, Trace, 33 ans et Braison, 27 ans.

Ce n’est pas la première fois que le couple engage une procédure de divorce.

Billy Ray a demandé le divorce pour la première fois en 201, mais a fini par retirer sa requête des mois plus tard.

“J’ai abandonné le divorce. Je veux reconstituer ma famille”, a déclaré la star de la musique country à “The View” à l’époque. “Les choses sont les meilleures qu’elles aient jamais été.”

Tish a demandé le divorce en 2013, déclarant au magazine People : “C’est une affaire personnelle, et nous travaillons pour trouver une solution qui soit dans le meilleur intérêt de notre famille. Nous vous demandons de respecter notre vie privée en ce moment.”

Cependant, les deux ont réussi à arranger les choses en thérapie de couple.

“Nous nous sommes tous les deux réveillés et avons réalisé que nous nous aimions et avons décidé que nous voulions rester ensemble”, ont-ils déclaré dans un communiqué en juillet 2013.

“Nous avons tous les deux suivi une thérapie de couple, quelque chose que nous n’avions pas fait depuis 22 ans que nous étions ensemble, et cela nous a rapprochés et a vraiment ouvert notre communication de manière incroyable.”

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.