Billy Ray Cyrus et Firerose assistent aux honneurs de l’ACM après le mariage de Tish – Hollywood Life

Crédit d’image : Tammie Arroyo/Shutterstock

Billy Ray Cyrus a foulé le tapis rouge après son ex-femme Tish Cyrus je me suis marié avec Dominique Purcell. Le chanteur de « Achy Breaky Heart », 61 ans, est allé chez sa fiancée Rose de feu, 34 ans, à la 16e édition de la Academy of Country Music Honors à Nashville mercredi soir (23 août). Le couple, qui s’est fiancé l’été dernier, a fait ses débuts sur le tapis rouge lors de cet événement prestigieux. Les tourtereaux se sont également produits ensemble lors du spectacle avec le chanteur de musique country Travis Denning.

Billy portait une veste en jean grise sur une chemise noire et un pantalon noir avec un chapeau de cowboy pour les ACM Honors. Firerose portait une veste scintillante avec un haut noir, un jean noir déchiré, des bottes scintillantes et un chapeau noir. Le couple a posé côte à côte sur le tapis avant de monter sur scène pour leur performance électrique dans leurs mêmes tenues.

Billy a commencé à sortir avec Firerose, une chanteuse australienne, pendant le confinement dû à la pandémie de COVID-19. Ils se sont rencontrés il y a des années sur le tournage de Hannah Montana et ils se sont reconnectés après la séparation de Billy d’avec sa femme depuis près de 30 ans. Billy a confirmé ses fiançailles avec Firerose en novembre 2022 et a révélé que ses six enfants — Miley30, Noé23, Tracer34, Brandi36, Braison29, et Christophe, 31 ans – soutiennent sa nouvelle relation. «Il n’y a pas de rancune. Tout le monde connaissait cette relation [with Tish] c’était fini il y a longtemps », a-t-il dit à Personnes après avoir proposé.

Cependant, la famille Cyrus semble divisée au milieu des nouvelles relations entre Billy Ray et Tish. Seuls trois des enfants des ex – Miley, Trace et Brandi – étaient présents au mariage de Tish à Malibu le 19 août. Noah et Braison ont sauté le mariage et ont plutôt passé du temps à Los Angeles. Noah a même porté une chemise Billy Ray Cyrus, apparemment pour montrer son soutien à son père plutôt qu’à sa mère. Apres le mariage, Hebdomadaire américain a rapporté que Tish, 56 ans, n’est pas en colère contre ses enfants qui ont sauté son mariage.

« Tish aimera toujours ses enfants quoi qu’il arrive », a déclaré une source au média. « Elle comprend que le divorce peut être difficile, surtout quand elle et Billy Ray sont ensemble depuis si longtemps. » La source a poursuivi : « Tish n’a jamais imposé sa relation avec Dominic à aucun de ses enfants et ce n’est pas quelque chose qu’elle ferait un jour. Elle comprend que c’est un ajustement pour toute la famille et ne s’attend pas à ce que tout le monde soit d’accord à chaque étape du processus.

Tish et Billy ont été mariés pendant trois décennies et ont élevé cinq enfants ensemble. Ils se sont séparés deux fois mais se sont remis ensemble avant de se séparer définitivement en 2020. Tish a demandé le divorce de Billy en avril 2022 et a cité des « différences irréconciliables » comme raison de leur séparation.