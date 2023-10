Billy Ray Cyrus épouse la chanteuse Firerose dans une « célébration parfaite et éthérée » – National

Billy Ray Cyrus a mis de côté son Coeur de breaky Achy épouser le musicien australien Firerose.

Cyrus, 62 ans, et Firerose, 34 ans, ont partagé la nouvelle sur Instagram mercredi, un jour après s’être mariés le 10 octobre.

Cyrus a déclaré que la cérémonie « sera toujours le jour beau et joyeux où nos deux âmes se sont unies pour ne faire qu’une dans un saint mariage ».

« C’était la célébration de l’amour la plus parfaite et la plus éthérée que nous ayons jamais pu imaginer », a-t-il écrit. «Pour nous deux, entendre le prédicateur dire: ‘Billy Ray et Firerose Cyrus… Je vous déclare maintenant mari et femme’, c’était le moment sacré où notre nouvelle éternité commençait. Vive l’amour! »

Le couple a partagé des photos amoureuses d’eux s’embrassant au sommet d’une montagne herbeuse. Firerose portait une robe de mariée en dentelle blanche Laura Rudovic avec un voile assorti et un bouquet de fleurs rouges et oranges. Cyrus portait un smoking noir Versace avec une rose orange assortie épinglée sur sa veste. Bien qu’il ait abandonné son mulet depuis longtemps, les longs cheveux de Cyrus étaient tirés en deux tresses vaporeuses.

L’histoire continue sous la publicité

Firerose et Cyrus se sont fiancés en août 2022, mais n’ont officiellement annoncé la nouvelle que plusieurs mois plus tard.

Le couple s’est rencontré pour la première fois il y a 12 ans sur le tournage de la série Disney Channel. Hannah Montana.

« J’ai adoré faire cette émission », a déclaré Cyrus au magazine People.

Le chanteur country a déclaré qu’il amenait souvent son berger allemand sur le plateau du Tennessee. Un jour, Firerose s’est approché de Cyrus et de son chien pour discuter.

« Il y a eu presque un moment de, je ne sais pas, de reconnaissance », se souvient-il. «Je me suis dit : ‘Cette fille est une star.’»

L’histoire continue sous la publicité

Cyrus a déclaré que lui et Firerose étaient restés en contact au fil des années.

En plus d’être époux, le couple est un collaborateur musical. En août, ils ont sorti la ballade country Des plans, écrit par l’auteure-compositrice lauréate d’un Grammy Diane Warren.

L’ex-femme de Cyrus, Tish Cyrus, s’est également remariée récemment. Il y a à peine deux mois, elle a échangé ses vœux avec Évasion de prison la star Dominic Purcell lors d’une cérémonie au bord de la piscine chez sa fille Miley Cyrus à Malibu, en Californie.

L’histoire continue sous la publicité

Tish et Billy Ray Cyrus se sont mariés de 1993 à 2022 et partagent cinq enfants : Miley, Noah, Brandi, Trace et Braison. Tish a demandé le divorce en avril 2022.