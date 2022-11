Billy Ray Cyrus annonce ses fiançailles avec la chanteuse Firerose, de 27 ans sa cadette

Billy Ray Cyrus a confirmé mercredi qu’il était fiancé à la chanteuse Firerose.

Les spéculations sur le statut de la relation du couple ont commencé en octobre, après que Cyrus ait partagé une photo montrant une bague en diamant sur la main de Firerose.

Cyrus, 61 ans, et Firerose, 34 ans, se sont rencontrés pour la première fois il y a 12 ans alors qu’il tournait “Hannah Montana”, a-t-il révélé dans une nouvelle interview avec le magazine People.

“Il y a quelques vieux pins sur le terrain qui ressemblent au Tennessee”, a-t-il rappelé au point de vente. “Tex (son chien) et moi allions là-bas au milieu de la journée et il s’occupait de ses affaires et nous nous étirions et je pensais à quel point le Tennessee me manquait. Ce jour-là, Firerose est venu par la porte d’entrée. Il y a eu presque un moment, je ne sais pas, de reconnaissance. Je me suis dit : “Cette fille est une star.””

“Elle m’a dit qu’elle avait passé une audition et j’ai dit : ‘Eh bien, je suis sûr que tu as eu le poste.'”

Bien que Firerose n’ait pas obtenu le rôle qu’elle a auditionné ce jour-là, Cyrus l’a présentée à une poignée de producteurs de l’industrie.

“Je pensais juste, eh bien, les agents de casting, les producteurs, les scénaristes, ils sont tous sur le sol où nous faisons” Hannah Montana “. Et je lui ai dit : “N’accepte jamais cette offre avec un inconnu, mais dans ce cas, Tex témoignera que tu seras totalement en sécurité. Je vais te présenter à un producteur et tu pourras faites comme chez vous et regardez-nous répéter et vous savez, cela pourrait peut-être mener à un rôle ou juste à un autre contact chez Disney. Et donc, moi et elle et Tex sommes retournés en studio et je pense qu’elle a rencontré beaucoup de acteurs et rencontré les producteurs, les scénaristes. Et, à certains égards, eh bien, à bien des égards, nous sommes devenus amis.

Cyrus a finalement demandé à Firerose d’être plus que des amis après que lui et son ex-femme Tish aient demandé le divorce pour la troisième fois. La nouvelle du divorce a éclaté en avril et Firerose a emménagé avec Cyrus peu de temps après.

En août, Cyrus a proposé.

“Billy m’a regardé et a dit : ‘Tu, tu veux m’épouser ?’ Et j’étais juste comme, ‘Bien sûr que je le fais. Je t’aime’ “, se souvient Firerose.

“Il a dit : ‘Je t’aime. Je veux rendre ça officiel. Je veux être avec toi pour toujours'”, a-t-elle ajouté.

Tout au long de la relation de Cyrus avec Firerose, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles le chanteur “Achy Breaky Heart” et ses enfants avec Tish ne s’entendaient pas. Cyrus et Tish, mariés depuis 30 ans, partagent cinq enfants ensemble; Brandi, Trace, Miley, Braison et Noah.

Miley aurait été plus proche de sa mère pendant cette période.

“Le divorce entre ses parents a mis à rude épreuve sa relation avec son père, et il a été difficile de communiquer avec lui l’année dernière”, a précédemment déclaré une source à E! Nouvelles. “Elle espère qu’ils pourront éventuellement travailler sur leur relation.”

Cependant, Cyrus a souligné dans la nouvelle interview qu’il n’y avait pas de rancune entre lui et la famille après le divorce.

“Tout le monde savait que cette relation était terminée depuis longtemps”, a déclaré Cyrus. “Tout le monde tourne la page. Ça fait beaucoup, mais tout le monde savait qu’il était temps de changer.”

