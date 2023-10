Billy Ray Cyrus, 62 ans, partage un « moment sacré » de son mariage avec Firerose, 34 ans

Billy Ray Cyrus et Firerose sont mariés !

Cyrus et le chanteur australien se sont rendus mercredi sur les réseaux sociaux pour partager leur passionnante nouvelle.

La légende commençait ainsi : « 10/10/23 sera toujours le jour beau et joyeux où nos deux âmes se sont unies pour ne faire qu’une dans un saint mariage.

« C’était la célébration de l’amour la plus parfaite et la plus éthérée que nous ayons jamais pu imaginer. »

BILLY RAY ET TISH CYRUS BRISENT LE SILENCE SUR LE DIVORCE : « NOUS SERONS TOUJOURS FAMILLE »

La légende Instagram détaillait le « moment le plus sacré » du couple depuis le jour de leur mariage.

« Pour nous deux, entendre le pasteur dire : ‘Billy Ray et Firerose Cyrus… Je vous déclare maintenant mari et femme’, c’était le moment sacré où notre nouvelle éternité commençait. Vive l’amour ! »

Sur les photos de mariage du couple, Billy Ray, 62 ans, embrasse la chanteuse de 34 ans sur la joue alors qu’elle tient un bouquet de fleurs orange et vertes. Firerose portait une robe de mariée Laura Rudovic avec ses cheveux blonds coiffés. Cyrus portait un smoking Versace avec ses cheveux longs coiffés de deux tresses en queue de cochon.

Le musicien country et Firerose ont annoncé leurs fiançailles en novembre 2022. À l’époque, Cyrus avait révélé au magazine People qu’il avait rencontré Firerose pour la première fois il y a 13 ans sur le tournage de « Hannah Montana ».

« Il y a quelques vieux pins sur le terrain qui ressemblent à ceux du Tennessee », se souvient-il au magasin. « Tex (son chien) et moi allions là-bas au milieu de la journée, et il s’occupait de ses affaires. Et nous nous étirions, et je pensais à quel point le Tennessee me manquait. Ce jour-là , Firerose est sortie de la porte d’entrée. Il y a eu presque un moment de, je ne sais pas, de reconnaissance. Je me suis dit : « Cette fille est une star. »

« Elle m’a dit qu’elle avait passé une audition et j’ai dit : ‘Eh bien, je suis sûr que tu as décroché le poste.' »

Bien que Firerose n’ait pas obtenu le rôle pour lequel elle avait auditionné ce jour-là, Cyrus l’a présentée à une poignée de producteurs de l’industrie.

« Je pensais juste que, eh bien, les agents de casting, les producteurs, les scénaristes, ils sont tous là où nous travaillons. ‘Hannah Montana.’ Et je lui ai en fait dit : « N’acceptez jamais cette offre d’un homme étranger, mais, dans ce cas, Tex témoignera que vous serez totalement en sécurité.

« ‘Je vais vous présenter un producteur, et vous pourrez en quelque sorte vous sentir chez vous et nous regarder répéter et, vous savez, peut-être que cela pourrait déboucher sur un rôle ou simplement un autre contact chez Disney.’ Et donc, moi, elle et Tex sommes retournés au studio. Et je pense qu’elle a rencontré beaucoup de acteurs et rencontré les producteurs, les scénaristes. Et, à certains égards, eh bien, à bien des égards, nous sommes devenus amis. « .

Cyrus a finalement demandé à Firerose d’être plus que des amis après que lui et son ex-femme Tish aient demandé le divorce pour la troisième fois. Ils ont annoncé la nouvelle du divorce en avril 2022 après 28 ans de mariage.

Firerose a emménagé avec le crooner « Achy Breaky Heart » peu de temps après et, en août, Cyrus a proposé.

« Billy m’a regardé et m’a dit : ‘Veux-tu, tu veux m’épouser ?’ Et je me suis dit : « Bien sûr que oui. Je t’aime » », se souvient Firerose. « Il a dit : ‘Je t’aime. Je veux que cela soit officiel. Je veux être avec toi pour toujours.' »

L’ex-femme de Billy Ray, Tish, s’est récemment remariée avec la star de « Prison Break » Dominic Purcell.

Miley Cyrus a transformé sa maison de Malibu en août en une oasis privée pour que sa mère puisse dire « oui » à Purcell. Miley a également accompagné sa mère jusqu’à l’autel.

Les deux enfants de Tish issus d’une relation précédente – Brandi, 36 ans et Trace, 34 ans – ont assisté au mariage et ont été photographiés sur des photos de famille avec Purcell et deux de ses quatre enfants pour Vogue Weddings. Billy Ray a adopté Brandi et Trace et a eu Miley, 30 ans, Braison 29 ans et Noé, 23 ans , avec Tish.

Noah et Braison étaient visiblement absents du mariage de leur mère à la fin de l’été. Les frères et sœurs auraient passé le jour du mariage de leur mère ensemble, publiant dans une histoire Instagram expirée depuis une sortie chez Walmart, où Noah portait une chemise Billy Ray.

On ne sait pas si l’un des enfants de Billy Ray a assisté à son mariage avec Firerose le 10 octobre.