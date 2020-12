Cendrillon a dit un jour: « Un rêve est un souhait que votre cœur fait. » Maintenant, Billy Porter vit son rêve en jouant la fée marraine dans le remake de Sony Cendrillon.

« Tout d’abord, je joue le Whitney Houston », a-t-il dit avec un cri lors d’une interview exclusive avec E! News.« Vous devez écrire, il crie et secoue la tête et hurle, d’accord?

La performance de Porter survient plus de deux décennies après que feu Houston ait joué la fée marraine dans la version 1997 de Cendrillon, l’une des nombreuses adaptations à avoir frappé l’écran au fil des ans.

«Je ne fais pas de fangirl pour beaucoup de choses», le Pose star a poursuivi, « mais Whitney Houston était l’un d’entre eux. »

Et tandis que Porter ne pouvait pas en dire trop sur le nouveau film, il a dit qu’il avait un «scénario remarquable».

«De nos jours, beaucoup de nos vieilles histoires et contes sont problématiques, nous constatons, en particulier en ce qui concerne les femmes et comment les femmes sont traitées et comment les femmes sont perçues et comment les femmes sont, vous savez, présentées», ajoutée. « Cette nouvelle version prend tout cela en compte et c’est la version la plus puissante d’un Cendrillon histoire que vous pourriez imaginer. Et c’est tout ce que je peux dire. «