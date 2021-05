Billy Porter révèle qu’il est séropositif depuis 14 ans

L’acteur Billy Porter, dans une révélation surprenante, a déclaré qu’il vit avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) depuis 14 ans. Billy a déclaré qu’il avait décidé de le dévoiler au public dans l’espoir de se libérer de « cette honte en silence ».

Billy, 51 ans, qui a marqué l’histoire en remportant un Emmy en 2019 pour son rôle de ‘Pray Tell’, un rôle dans lequel il a joué un personnage séropositif dans ‘Pose’, Billy a déclaré qu’il avait utilisé le rôle comme un « substitut « pour raconter son histoire réelle.

S’adressant au Hollywood Reporter, Billy a déclaré: «La vérité est la guérison. Et j’espère que cela me libère. J’espère que cela me libère afin que je puisse vivre une joie réelle et pure, afin que je puisse expérimenter la paix, afin que je puisse expérimenter l’intimité, pour que je puisse avoir des relations sexuelles sans honte. C’est pour moi. »

Billy a ajouté: «Voici à quoi ressemble la séropositivité maintenant. J’ai survécu pour pouvoir raconter l’histoire. C’est pour ça que je suis ici. Je suis le vaisseau, et émotionnellement c’était suffisant – jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. t. Il est temps de grandir et de passer à autre chose car la honte est destructrice – et si elle n’est pas traitée, elle peut tout détruire sur son passage. »

Racontant son histoire déchirante, Billy a déclaré qu’il avait touché le fond en 2007 lorsqu’il a reçu un diagnostic de diabète de type II, a déposé son bilan, puis a été diagnostiqué avec le VIH.

«La honte de cette époque, aggravée par la honte qui s’était déjà (accumulée) dans ma vie, m’a fait taire, et j’ai vécu cette honte en silence pendant 14 ans», a-t-il déclaré.

Billy a dit qu’il allait chez le médecin tous les trois mois et qu’il était « en meilleure santé que j’ai été de toute ma vie … Il est donc temps de laisser tomber tout cela et de raconter une histoire différente. Il n’y a plus de stigmatisation – soyons fait avec ça. Il est temps. «

Sur le plan du travail, l’acteur travaille actuellement sur la troisième et dernière saison de « Pose » et sera ensuite vu jouer une fée marraine sans genre dans « Cendrillon ». Il écrit également un mémoire et travaille sur un documentaire sur sa vie pour Netflix.