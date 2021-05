Billy Porter, la star de «  Pose  », séropositive, rompt le silence sur le diagnostic

Billy Porter rompt son silence sur sa séropositivité.

Dans une interview émouvante avec The Hollywood Reporter publiée mercredi, la star de « Pose » s’est ouverte sur son diagnostic il y a 14 ans, la « honte » qui l’entourait et pourquoi il a décidé de partager son histoire.

Porter a appris qu’il était séropositif en 2007, « la pire année de ma vie », a-t-il déclaré à la publication dans une interview vidéo. Le diagnostic est venu peu de temps après qu’il a également été diagnostiqué avec un diabète de type 2 et a déclaré faillite.

Porter n’a jamais parlé du diagnostic à cause de la honte, a-t-il partagé.

«Mon enfance a été pleine de honte religieuse en grandissant dans l’Église pentecôtiste», a déclaré Porter, 51 ans. «J’ai été honteux pour mon comportement, pour mes attributs dès la minute où je pouvais comprendre la pensée, et j’ai dit que je ne serais jamais béni et qu’on me disait que le sida était la punition de Dieu pour les gays.

Le VIH affecte de manière disproportionnée la communauté LGBTQ +. Les hommes gais et bisexuels sont les plus touchés par le VIH, selon les chiffres des Centers for Disease Control and Prevention. Ils ont compensé69% du total des diagnostics de VIH aux États-Unis.

La relation de Porter avec sa mère a également contribué à son silence de 14 ans, a-t-il déclaré. Bien qu’il admette qu’il ne se soucie généralement pas de ce que quiconque pense de lui, Porter avait peur de le dire à sa mère, qui avait déjà «déjà subi tant de persécutions… de la part de sa communauté religieuse».

« Il y avait déjà tellement de (honte) dans sa vie qu’elle a dû faire face à cause de ma bizarrerie et je ne voulais tout simplement pas qu’elle doive vivre à travers leurs » je vous l’avais dit « », a déclaré Porter à travers les larmes.

C’est le verrouillage de la quarantaine qui a poussé l’icône de la mode à regarder à l’intérieur et enfin à affronter sa honte de front. Porter a déclaré qu’il avait commencé une thérapie de traumatologie pour «commencer le processus de guérison» et que son mari, Adam Smith, l’avait motivé à «grandir et passer à autre chose».

« Maintenant, j’essaie d’avoir une famille. Maintenant, ce n’est pas seulement moi », a déclaré Porter. «Je pourrais me torturer pour toujours… mais maintenant il y a une autre personne dans la pièce et maintenant il est temps de regarder des trucs pour que je puisse grandir et passer à autre chose et raconter une histoire différente.

L’acteur a remercié «Pose» de FX, qui suit la communauté LGBTQ de New York et fait glisser les balles, pour lui avoir donné l’opportunité d’être lui-même. Dans l’émission, Porter dépeint un animateur et activiste séropositif nommé Pray Tell.

« Je suis reconnaissant envers Pose, son esprit, son message, son but. Mon but, mon appel, mon ministère concerne cette conversation que nous avons parce que le monde a besoin de savoir à quoi ressemble la séropositivité, »a-t-il dit, ajoutant qu’il ressentait un« sentiment de libération »après avoir partagé son diagnostic avec sa mère et sa famille« Pose ».

«La vérité est la guérison», a déclaré Porter. « Nous sommes à un compte non seulement dans ce pays, mais dans le monde. Ce n’est pas seulement l’Amérique. C’est le monde entier, et le seul moyen pour une civilisation de guérir est avec la vérité. »

Porter est apparu mercredi à l’émission « The Tamron Hall Show » pour expliquer son parcours de vie avec le VIH.

« Je suis resté ici pour raconter une histoire, pour rappeler au monde que nous étions ici, nous avons toujours été là, nous sommes toujours là et nous n’allons jamais nulle part. C’est puissant », a déclaré Porter.

« Parfois, nous sommes le changement que nous attendions. »

En 2019, Jonathan Van Ness de «Queer Eye» a écrit sur son diagnostic de séropositivité au VIH dans ses mémoires, «Over the Top».

«Au début (de ‘Queer Eye’), j’étais vraiment un peu nerveux de parler de mon statut VIH et je ne sais pas si je le voulais et comment je le voulais», a déclaré Van Ness à USA TODAY en septembre. « Et comme j’ai continué à découvrir le monde comme je l’ai toujours fait, il m’est devenu plus clair que je voulais être totalement ouvert avec mon histoire et pouvoir en parler. »

Contributeur: David Oliver