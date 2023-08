Billy Porter doit vendre sa maison à cause de la grève des écrivains

Billy Porter parle des conséquences réelles auxquelles il est confronté en raison des grèves en cours à Hollywood.

Dans une récente interview avec Norme du soir, l’acteur lauréat d’un Emmy a révélé qu’il devait vendre sa maison au milieu des grèves en cours pour économiser de l’argent. Il s’est adressé au point de vente pour promouvoir sa carrière musicale, évitant de discuter de ses travaux cinématographiques et télévisuels.

Il a continué,

Avec cela, Porter faisait référence à un Date limite article publié en juillet qui citait un dirigeant anonyme d’Hollywood disant que les studios attendraient de rencontrer à nouveau la WGA jusqu’à ce que ses membres fassent faillite. Le Pose alum a également critiqué le PDG de Disney, Bob Iger, pour une interview qu’il a donnée le même mois, dans laquelle il a déclaré que les grévistes de la WGA et de la SAG-AFTRA n’étaient pas « réalistes » avec leurs demandes.

«À la fin des années 50, au début des années 60, lorsqu’ils ont structuré un moyen pour les artistes d’être correctement rémunérés grâce à des [payments], cela a permis aux 2% d’acteurs en activité – et il y a 150 000 personnes dans notre syndicat – qui travaillent régulièrement… Puis le streaming est arrivé », a expliqué Porter. « Il n’y a pas de contrat pour cela… Et ils n’ont pas besoin d’être transparents avec les chiffres – ce ne sont plus les cotes de Nielsen. Les sociétés de streaming sont notoirement opaques avec leurs chiffres d’audience. L’entreprise a évolué. Le contrat doit donc évoluer et changer, point final. Entendre Bob Iger dire que nos revendications pour un salaire décent sont irréalistes ? Alors qu’il gagne 78 000 dollars par jour ?

« Je n’ai pas de mots pour ça, mais: va te faire foutre », a déclaré Porter à propos d’Iger. « Ce n’est pas utile, alors j’ai gardé ma bouche fermée. Je ne me suis pas engagé parce que je suis tellement enragé… Quand je reviendrai, je rejoindrai les lignes de piquetage.