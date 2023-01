Billy Packer, légendaire diffuseur de cerceaux universitaires, décède à 82 ans

Billy Packer, un diffuseur de basket-ball universitaire primé aux Emmy Awards qui a couvert 34 Final Fours pour NBC et CBS, est décédé jeudi. Il avait 82 ans.

Le fils de Packer, Mark, a déclaré à l’Associated Press que son père avait été hospitalisé à Charlotte au cours des trois dernières semaines et avait plusieurs problèmes médicaux, et avait finalement succombé à une insuffisance rénale.

La carrière de radiodiffusion de Packer a coïncidé avec la croissance du basketball universitaire. Il a travaillé comme analyste ou commentateur couleur sur chaque Final Four de 1975 à 2008. Il a reçu un Sports Emmy pour Outstanding Sports Personality, Studio and Sports Analyst en 1993.

“Il a vraiment aimé faire le Final Fours”, a déclaré Mark Packer. “Il a bien chronométré. Tout dans la vie est une question de timing. La capacité de s’impliquer dans quelque chose que, franchement, il allait regarder de toute façon, était une joie pour lui. Et puis le basket-ball universitaire a en quelque sorte décollé avec Magic Johnson et Larry Bird et c’est devenu, je pense, le catalyseur pour que les fans de basket-ball universitaires deviennent fous avec March Madness.”

Packer a joué trois saisons à Wake Forest et a aidé à mener les Demon Deacons au Final Four en 1962, mais c’est son travail d’analyste qui lui a valu le plus de succès.

Il a rejoint NBC en 1974 et a appelé son premier Final Four en 1975. UCLA a battu le Kentucky dans le match pour le titre cette année-là dans ce qui était le dernier match de John Wooden en tant qu’entraîneur.

Packer faisait également partie de l’émission en 1979 avec Dick Enberg et Al McGuire lorsque l’équipe de l’État du Michigan de Magic Johnson a battu l’équipe de l’État de l’Indiana de Larry Bird dans le match pour le titre. Cela reste le jeu le mieux noté de l’histoire du basket-ball avec une cote Nielsen de 21,1, soit environ 35,1 millions de téléspectateurs.

Packer est allé à CBS à l’automne 1981, lorsque le réseau a acquis les droits du tournoi NCAA. Il est resté le principal analyste du réseau jusqu’au Final Four de 2008.

Sean McManus, président de CBS Sports, a déclaré que Packer était “synonyme de basket-ball universitaire depuis plus de trois décennies et a établi la norme d’excellence en tant que voix du tournoi de basket-ball masculin de la NCAA”.

“Il a eu un impact énorme sur la croissance et la popularité du sport.” dit McManus. “À la manière de Billy, il a analysé le jeu avec son propre style, sa perspective et ses opinions, tout en gardant toujours l’accent sur le jeu. Aussi passionné qu’il était par le basket-ball, dans son cœur, Billy était un père de famille. Il laisse une partie de son héritage à CBS Sports, à travers le basket-ball universitaire et, plus important encore, en tant que mari, père et grand-père bien-aimé. Il manquera profondément à tous.

Packer a été intronisé au National Collegiate Basketball Hall of Fame en 2008.

Packer était considéré comme une figure controversée pendant ses jours de diffusion, suscitant souvent la colère des fans de basket-ball universitaire, en particulier sur “Tobacco Road” en Caroline du Nord.

“Quand j’étais enfant, j’étais un grand fan de NC State en grandissant, et je regardais un match et le lendemain, je me disais:” Garçon, tu as vraiment envie de NC State, n’est-ce pas?” Et il se contentait de rire”, a déclaré Mark Packer.

Le jeune Packer, qui est l’hôte de ACC PM sur le réseau ACC, a déclaré que peu importait l’école – la plupart des fans ressentaient la même chose pour son père.

“Il couvrirait le match de la Caroline du Nord et les fans de Tar Heels diraient:” Vous détestez la Caroline du Nord “”, a déclaré Mark Packer. “Les fans de Wake (Forest) diraient : “Vous nous détestez”. Et Billy a juste eu un coup de pied à ça. Je veux dire, les gens seraient partout sur lui. Mais honnêtement, il n’en avait rien à foutre. “

Mark Packer a déclaré que si la plupart des fans se souviendront de son père en tant que diffuseur, il se souviendra encore plus de lui pour son sens des affaires. Il a dit que son père était un grand investisseur immobilier et possédait également une entreprise de vapotage, entre autres entreprises.

“Billy a toujours été un peu un arnaqueur – il était toujours à la recherche du prochain accord commercial”, a déclaré Packer.

Reportage de l’Associated Press.

Les meilleures histoires de FOX Sports :