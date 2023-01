Billy Packer, légendaire annonceur de basket-ball universitaire, décède à 82 ans

Billy Packer, lauréat du prix Sports Emmy et diffuseur de basket-ball universitaire depuis plus de trois décennies, est décédé à l’âge de 82 ans, a annoncé jeudi sa famille.

“La famille Packer aimerait partager une triste nouvelle”, a partagé son fils, Mark Packer sur Twitter. “Notre incroyable père, Billy, est décédé. Nous prenons la paix en sachant qu’il est au paradis avec Barb. RIP, Billy.

Packer a été hospitalisé à Charlotte, en Caroline du Nord, au cours des trois dernières semaines et a eu plusieurs problèmes médicaux, succombant finalement à une insuffisance rénale, a déclaré Mark à l’Associated Press.

Packer a travaillé comme analyste ou commentateur couleur pour 34 Final Fours consécutifs avec NBC et CBS. Il a travaillé avec NBC de 1974 à 1981, suivi de CBS jusqu’en 2008. Il a remporté le prix Sports Emmy pour la personnalité / analyste sportif exceptionnel en 1993.

“Il a vraiment aimé faire les Final Fours”, a déclaré son fils à l’AP. «Il a bien chronométré. Tout dans la vie est une question de timing. La possibilité de s’impliquer dans quelque chose que, franchement, il allait regarder de toute façon, était une joie pour lui. Et puis le basket-ball universitaire a en quelque sorte décollé avec Magic Johnson et Larry Bird et cela est devenu, je pense, le catalyseur pour que les fans de basket-ball universitaire deviennent fous avec March Madness.

Packer est né à Wellsville, dans l’État de New York, et était le fils de l’ancien entraîneur de basket-ball de l’université de Lehigh, Tony Packer. Il a joué au basket-ball universitaire en tant que garde à l’Université de Wake Forest, menant son équipe au Final Four en 1962 et remportant les honneurs All-ACC de 1960 à 1962. Packer a également été entraîneur adjoint de Wake Forest pour l’équipe de basket-ball de 1965 à 1969 avant sa carrière dans la radiodiffusion a débuté en 1972 à Raleigh, en Caroline du Nord, lorsqu’il a été analyste suppléant pour un match télévisé régional de l’ACC.

Après avoir régulièrement couvert les matchs de l’ACC, Packer a rejoint NBC Sports pour le tournoi NCAA de 1974, se joignant à Curt Gowdy, Dick Enberg et Al McGuire pour appeler les matchs dans les années à venir.

Il a été intronisé au National Collegiate Basketball Hall of Fame en 2008.

(Photo: Bob Stowell / Getty Images)