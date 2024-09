Billy nomme Phyllis au poste de directrice des opérations d’Abbott Chancellor

Dans un Jeune et agité Aperçu de la semaine du 16 au 20 septembre, Connor tente de jouer les entremetteurs. Lisez la suite pour plus de détails et regardez la vidéo ci-dessous.

La gestion de Billy chez Abbott Chancellor a continué à poser des problèmes, cette fois avec Chance. Il voulait être un partenaire à part entière dans cette entreprise et voulait être co-PDG. Lorsque Billy a refusé, le cadre débutant est parti ! Il a annoncé la nouvelle à Summer, y compris son intention de retourner travailler dans la police.

Plus tard, après une altercation avec Victor au Athletic Club, Phyllis fut impressionnée par le fait que Billy allait se mesurer à The Mustache. Sachant que Lily et Chance étaient hors course, Phyllis suggéra à Billy un changement important dans l’entreprise.

Phyllis, avec Billy derrière elle, dit à Lily : « Je suis la nouvelle directrice des opérations d’Abbott Chancellor. » Lily s’étonne : « Waouh. » Étant donné que Nick l’a déjà prévenue de son partenariat avec Billy, laissant entendre qu’il ne resterait pas longtemps à la tête de l’entreprise, Phyllis a-t-elle commis une erreur colossale ?

Après la dernière séance de thérapie de Connor, il a pris le petit-déjeuner avec sa mère et son père et il a découvert que son père, Sally, Billy et sa mère étaient en pause. Qu’est-ce que c’est, Amis? Ensuite, Connor dit à Adam que lui et Sally étaient super ensemble, mais ce qu’il avait avec sa mère était quelque chose de… plus. Écartez-vous, Sharon, car il semblerait qu’il y ait un nouveau thérapeute en ville !

Finalement, après que Sharon ait rencontré une Lucy qui s’excusait, elle s’est exclamée que son obsession pour Faith était étouffante et dérangeante et qu’elle devait laisser sa fille tranquille. Alarmés, Nick et Mariah ont essayé de déterminer si quelque chose se passait avec les nouveaux médicaments de Sharon. Pendant ce temps, le fantôme de Cameron continuait de rendre visite à Sharon et lui faisait admettre à quel point sa vie serait différente si Daniel, et non Cassie, était mort dans cet accident de voiture.

La semaine suivante, Sharon s’emporte contre Cameron : « Ce que tu as suggéré était répugnant. » Cameron répond : « Ce n’est pas mon idée. C’est la tienne. » Cameron la pousse-t-il à assassiner Daniel ? Ou pire, à tuer Lucy en vertu d’un pacte œil pour œil !

