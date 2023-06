Billy Mitchell disparaît avant les funérailles de sa petite-fille Lola à EastEnders

DÉVASTÉ après la mort de sa petite-fille Lola, Billy Mitchell est l’un des nombreux à lui dire au revoir la semaine prochaine.

Mais lorsque le jour de ses funérailles arrive enfin à EastEnders, le commerçant du marché joué par Perry Fenwick est introuvable.

Les téléspectateurs de BBC One ont été laissés en larmes début juin lorsque les dernières scènes de Lola ont été diffusées.

La coiffeuse interprétée par Danielle Harold a rendu son dernier souffle entourée de sa jeune fille Lexi (interprétée par Isabella Brown) et de son mari Jay Brown (Jamie Borthwick).

De nombreux habitants de Walford ont été considérablement secoués par la perte et rejoindront les proches de Lola pour ses funérailles la semaine prochaine.

Tout commence avec le grand-père de Lola, Billy Mitchell, qui est sous le choc alors qu’il tente de s’occuper des derniers préparatifs des funérailles.

Après une rencontre tendue avec le révérend, Billy s’en prend à Honey Mitchell (Emma Barton) et Jay alors qu’il partage son dégoût pour la façon dont la famille Mitchell a traité Lola au fil des ans avant de partir en trombe.

Jay a du mal à faire face à son chagrin et se dirige vers The Vic, mais il est bientôt renvoyé chez lui par Gina Knight (Francesca Henry) et Linda Carter (Kellie Bright) inquiètes pour se dégriser.

Plus tard, Honey trouve un Billy abattu seul devant le salon funéraire et l’encourage à dire un dernier au revoir à Lola.

Le jour des funérailles de Lola arrive enfin et Billy est introuvable. Sera-t-il retrouvé à temps ?

Billy a beaucoup lutté pour faire face pendant les derniers jours de Lola et est devenu incontrôlable lors d’une confrontation tendue avec Nish Panesar au Minute Mart.

Le grand-père adoré a été emmené par la police et enfermé dans une cellule, le laissant mortifié qu’il puisse manquer de temps avant de dire au revoir à une Lola mourante.

Un Nish sans cœur a refusé de l’aider et de sympathiser avec Billy, ce qui n’a laissé à Honey d’autre choix que d’agir elle-même.

Honey s’est tournée vers la femme de Nish, Suki Panesar, et l’a fait chanter pour qu’elle s’assure que Billy soit libéré avant qu’il ne soit trop tard.

Suki, mortifiée que son mari puisse découvrir sa tentative de baiser avec Honey, a résolu le problème elle-même à huis clos.

Dans les scènes ultérieures, elle a aidé Billy à faire ses courses, laissant le passé s’en aller et le soutenant dans son chagrin – au grand dam de Nish.

Mais comment Billy peut-il être soutenu avant les funérailles de Lola ?

Sera-t-il capable de faire face à sa perte sur toute la ligne ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

