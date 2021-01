BILLY Mitchell est dévastée alors que l’ex-femme Honey admet ses sentiments pour Jay Brown la semaine prochaine à EastEnders.

Billy – qui est joué par Perry Fenwick dans le feuilleton de BBC One – a été vidé de voir l’homme qu’il avait traité comme son propre fils et son ex-femme Honey partageant un baiser pendant la saison des fêtes.

Et il semble que son cauchemar ne fera qu’empirer car les téléspectateurs de la semaine prochaine verront Honey et Jay sur le point de se rapprocher alors que Lola et Billy tombent sur la scène.

Plus tard dans la semaine, Honey et Jay décident qu’il est temps de dire clairement à Billy.

Mais quand Honey demande à Billy si elle peut avoir un mot, Billy suppose que la romance est dans l’air et pense qu’elle veut se remettre ensemble.

Honey brisera-t-il son cœur?

Les téléspectateurs d’EastEnders savent que Honey et Jay se sont rapprochés à la fin de l’année dernière après son calvaire de viol, ce qui a conduit le couple à s’embrasser pendant la période de Noël.

Mais quand Billy a interrogé Jay sur le baiser dans des scènes récentes, Jay a paniqué et a insisté sur le fait que cela ne signifiait rien.

Le mécanicien était cependant mortifié de se rendre compte que Honey avait du cœur à toutes les choses blessantes qu’il avait dites et, dans un choc, a insisté sur le fait que le baiser signifiait quelque chose – et qu’il avait des sentiments pour elle.

Parlant de la façon dont une romance entre Honey et Jay bouleverserait son ex Billy, l’actrice Emma Barton a récemment déclaré Metro.co.uk: « Si quelque chose arrivait, ce serait très compliqué et causerait pas mal de drame parce qu’elle, Jay et Billy ont une telle histoire ensemble et le pauvre Billy, il aime toujours beaucoup Honey. »

Elle a ajouté: « Cela pourrait causer beaucoup de conflits. »

Et en parlant de la vie amoureuse de son personnage avant son retour au feuilleton en septembre dernier après une pause de neuf mois, l’actrice Emma Barton a révélé qu’elle voulait que son personnage se remette avec Billy – et non sortir avec Jay.

Parler à Radio Times, Emma a révélé: «Je ne vais pas mentir, parlant comme Emma, ​​je pense que Honey et Billy vont ensemble.

«Ils écrivent si brillamment et honnêtement pour eux, donc ce n’est pas comme s’ils allaient simplement reprendre, il y a toujours un voyage avec ces personnages et j’adore ça.

«Voyons où va sa relation avec Billy…»