Billy Miller, star du feuilleton télévisé, est décédé à 43 ans

La star de « Les Feux de l’Amour », Billy Miller, est décédée vendredi à Austin, au Texas. Il avait 43 ans.

La cause du décès de Miller est actuellement inconnue.

Son représentant a confirmé à Fox News Digital que Miller « souffrait de maniaco-dépression lorsqu’il est décédé ».

L’acteur lauréat d’un Emmy Award était également connu pour avoir interprété Jason Morgan/Drew Cain pendant six ans dans le feuilleton à succès d’ABC, « General Hospital ».

Peu de temps après avoir quitté son rôle de Richie Novak dans « All My Children » sur ABC, Miller a décroché le rôle de Billy Abbott dans « The Young and The Restless », où il a remporté trois Emmy Awards de jour.

En plus des crédits télévisés de jour, Miller était également connu pour son travail sur « Ray Donovan » avec Liev Schreiber, « Justified », « Ringer », « American Sniper », et a joué dans une poignée d’épisodes de l’émission « Suits » de Meghan Markle.

Il a joué le rôle d’Alex Dunn dans l’émission AppleTV+ « Truth Be Told » avec Octavia Spencer et feu Ron Cephas Jones.

Miller est né à Tulsa et a grandi à Grand Prairie, au Texas. Après avoir obtenu son diplôme de l’Université du Texas à Austin, il a déménagé à Los Angeles et « a commencé à travailler dans la salle de courrier d’une importante société de gestion et de production de divertissement », a déclaré son représentant.

Il n’a poursuivi une carrière d’acteur qu’après « les encouragements (un défi) de la part d’amis » et ses premiers succès sont venus du monde commercial où il a rapidement réservé plusieurs publicités nationales.

Miller était également restaurateur et possédait plusieurs bars et restaurants dans la région de Los Angeles pendant de nombreuses années.

« Il laisse dans le deuil sa mère Patricia, sa sœur Megan, son beau-frère Ronnie, son neveu Grayson et sa nièce Charley », ont indiqué ses représentants dans un communiqué.

« Il laisse également derrière lui de nombreux amis et collègues qui regretteront sa personnalité chaleureuse, son esprit généreux et sa gentillesse authentique. »