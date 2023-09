Billy Miller, star des Feux de l’amour et de l’Hôpital général, est décédé à l’âge de 43 ans.

Billy Miller, un acteur lauréat d’un Daytime Emmy, surtout connu pour ses rôles dans les feuilletons américains The Young and the Restless et General Hospital, est décédé à l’âge de 43 ans.

Dans une déclaration à Varietysa manager, Marnie Sparer, a déclaré que Miller « souffrait de maniaco-dépression lorsqu’il est décédé ».

L’acteur est décédé vendredi à Austin, au Texas, deux jours avant ce qui aurait été son 44e anniversaire.

Né dans l’Oklahoma et élevé au Texas, Miller s’est essayé au mannequinat avant de décrocher sa première chance à la télévision de jour dans le rôle de Richie Novak dans le feuilleton ABC All My Children, un rôle qu’il a joué de 2007 à 2008.

De 2008 à 2014, il a joué Billy Abbott dans The Young and the Restless de CBS pendant plus de 700 épisodes, remportant trois Daytime Emmys, dont un pour l’acteur principal exceptionnel dans une série dramatique et deux pour un acteur de soutien exceptionnel dans une série dramatique.

En 2014, Miller a rejoint le casting de General Hospital, jouant le rôle de Jason Morgan et Drew Cain. Il était un habitué de la série jusqu’en 2019.

Miller est également apparu dans une poignée d’épisodes de la série dramatique juridique américaine Suits et dans 10 épisodes de Truth Be Told d’Apply TV+. Ses crédits cinématographiques incluent le drame militaire de Clint Eastwood en 2014, American Sniper et Urban Cowboy en 2016. Selon IMDB, le dernier rôle de Miller était dans la série policière NCIS.

Eileen Davidson, qui a joué aux côtés de Miller dans Les Feux de l’Amour, a rendu hommage à son collègue sur X, anciennement Twitter, en écrivant: « Son charme contagieux et sa chaleur ont laissé des impressions durables sur nous tous qui avons eu la chance de l’avoir dans nos vies. »

Je suis tellement triste d’apprendre le décès de Billy Miller. Son charme contagieux et sa chaleur ont laissé des impressions durables sur tous ceux d’entre nous qui avons eu la chance de l’avoir dans nos vies. Ce sourire malicieux va me manquer. Je t’aime Billy. pic.twitter.com/kTnML9Zxlw -Eileen Davidson (@eileen_davidson) 17 septembre 2023

Acteur de l’Hôpital général Jon Lindstrom a décrit Miller comme «doué, intelligent, drôle et m’a impressionné comme un grand ami pour ses proches ».

Les jeunes et les agités a publié une déclaration disant : « La communauté de jour pleure la perte de Billy Miller qui a honoré Y&R de son talent pendant de nombreuses années en tant que Billy Abbott. »