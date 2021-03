Billy McFarland, organisateur du Fyre Festival, admet avoir menti

Billy McFarland, l’organisateur en disgrâce derrière le festival condamné Fyre, s’est prononcé depuis la prison pour affirmer qu’il aurait pu organiser l’événement qu’il avait promis aux investisseurs s’il avait eu un « calendrier plus réaliste ».

McFarland ne devrait pas être libéré de prison avant août 2023.

Dans une interview avec le podcasteur Jordan Harbinger (du Jordan Harbinger Show) qui est présenté dans le cadre de ABC’s The Con mercredi soir, il admet qu’il a fraudé des investisseurs, mais dit que son problème était de penser qu’il serait en mesure d’organiser le festival en juste six mois.

McFarland et le rappeur Ja Rule ont obtenu des millions d’investissements avec la promesse d’organiser un festival de musique de luxe unique en son genre aux Bahamas avec des mannequins, des DJ, des habitations de luxe et des repas extravagants.

Ils ont payé des mannequins comme Kendall Jenner pour promouvoir l’événement sur Instagram et ont fustigé des vidéos et des photos promotionnelles de séduction pour inciter les gens à acheter des billets.

Des milliers de personnes ont pris l’appât et ont pris des avions en provenance de New York et de Miami.

Billy McFarland doit être libéré de prison en 2023. Dans des interviews de podcast en prison, il dit qu’il pense toujours qu’il aurait pu retirer le Fyre Festival s’il avait eu plus de temps.

McFarland avec certains de ses amis en prison. Il dit qu’il a sciemment menti aux investisseurs mais qu’il pensait pouvoir « se sortir d’un trou »

Lorsqu’ils sont arrivés aux Bahamas, ils ont découvert que leurs habitations de luxe étaient des tentes contre les ouragans. Les délices gastronomiques qu’ils avaient payés n’étaient rien de plus que des sandwichs au fromage et il n’y avait pas d’organisateur en vue pour répondre à leur question.

La situation est devenue dangereuse – les gens bloqués sur l’île ont manqué d’eau et certains ont commencé à se battre pour savoir où dormir.

McFarland a été condamné en octobre 2018. Il est maintenant à la FCI Elkton, à Lisbonne, Ohio.

Dans son interview, il semblait penser que tout se serait bien passé s’il avait eu plus de temps pour l’organiser.

«La plus grande erreur avant que je ne me dérange a été de fixer un calendrier réaliste. Si nous l’avions donné un an ou deux, nous aurions été dans un meilleur endroit.

«Qu’est-ce que je pensais putain? Cela s’applique à tant de personnes et de décisions que j’ai prises.

McFarland et Ja Rule avaient promu un événement de luxe rempli de DJ, de mannequins, d’un environnement luxueux et de musique épique

La promo du festival comprenait des modèles de Victoria’s Secret gambadant dans l’océan avec les célèbres cochons des Bahamas

«J’ai menti sciemment pour collecter des fonds pour le festival, oui», a-t-il déclaré.

DailyMail.com a précédemment obtenu les premiers extraits du podcast via Harbinger.

Dans ces épisodes, McFarland a insisté sur le fait que toute l’histoire n’avait pas été racontée.

«Nous voulions essentiellement construire une ville à partir de rien», a-t-il déclaré.

Plusieurs producteurs d’événements ont indiqué qu’un projet de l’ampleur du Fyre Festival nécessiterait au moins 18 mois de planification et des millions d’autres en financement. Malgré les conseils, McFarland a poussé de l’avant.

«On ne pouvait pas me dire non», dit-il à Harbinger.

À l’approche de l’événement, il semble que les panneaux d’avertissement étaient clairs pour tout le monde sauf McFarland. Quarante-huit heures avant l’arrivée prévue des invités, les artistes ont commencé à abandonner. Logement, sanitaires, eau, nourriture, la scène n’était pas encore terminée.

Et pourtant, le report était toujours hors de question.

Ce sont les tentes que les invités ont trouvées à leur arrivée. C’étaient des tentes de secours aux ouragans avec des matelas en mousse à l’intérieur

C’était l’une des images qui résumait toute la débâcle. Les invités ont reçu des sandwiches au fromage à leur arrivée dans des boîtes en polystyrène

La situation est devenue dangereuse. On craignait qu’il n’y ait pas assez d’eau sur l’île et que les gens n’avaient aucun moyen de rentrer chez eux

Sur le podcast, McFarland donne un aperçu de son état d’esprit pendant cette période critique: « Alors que les gens disaient que cela ne pouvait pas être fait, une avancée ou une idée incroyable, ou un accord, juste quelque chose de grand arriverait pour nous amener au niveau suivant ». il dit.

« Et puis ces vieilles peurs seraient oubliées, mais ce niveau suivant nous apporterait de nombreuses nouvelles préoccupations. »

« Il a continué à être cet incroyable » chat sort du chapeau « au bon moment, non seulement pour sauver des choses, mais pour motiver encore plus les gens. »

Promis de « dômes géodésiques modernes et écologiques » et de villas de luxe en bord de mer, les festivaliers ont été choqués lorsqu’ils sont arrivés sur l’île dans le chaos et une ville de tentes de secours en cas de catastrophe.

Avant que McFarland ne soit condamné, il a également vendu de faux billets pour le Met Gala et Coachella

McFarland conteste cela dans le podcast; il insiste sur le fait qu’il y a eu un effort massif pour tenir la promesse de «villas», qu’elles soient en bord de mer ou non. «Nous avions certainement mis du temps, des efforts et des fonds pour sécuriser les villas», a-t-il déclaré avec défi.

«Pendant une période de quatre à six semaines avant le festival, nous avons en fait loué plus de 200 villas et maisons séparées», a-t-il expliqué sur le podcast.

Il dit à Harbinger qu’ils ont embauché un ancien Navy Seal pour diriger une « équipe de rue » qui a frappé aux portes de « toutes les maisons, villas ou condos possibles qu’ils pouvaient trouver » pour leur offrir de l’argent en échange de l’utilisation de leur propriété.

«Nous avons littéralement pris possession physiquement de ces clés. Nous avions ces clés dans cette boîte en carton et un document Excel imprimé indiquant l’adresse de chaque maison et qui était censé rester dans cette maison.

McFarland déclare inexplicablement: «Le chef de l’équipe de cette villa a disparu avec la boîte de clés et le document Excel quelque part dans le deuxième ou troisième vol des invités.

La prétendue «boîte à clés» n’a jamais été retrouvée.

Sur le podcast, McFarland affirme qu’il a les relevés bancaires et les feuilles de calcul pour étayer sa réclamation, et dit: « Je sais que certains des clients ont trouvé leur chemin vers les villas et beaucoup d’entre eux sont restés les leurs pendant toute la semaine, et je J’espère que nous pourrons convaincre certains d’entre eux de raconter leur histoire.

En attendant la condamnation sous caution, McFarland a lancé une nouvelle arnaque qui vendait de faux billets VIP à des événements exclusifs comme le Met Gala, Burning Man et Coachella. Dans un cas, deux clients se sont envolés de Floride à New York pour les Grammy Awards, avant d’être refusés à la porte.

Ceux qui recherchent une explication seront déçus.

Il dit à Harbinger: « Cela m’a pris le plus de temps pour être honnête envers moi-même sur ce qui s’est réellement passé. Je pense que j’ai été dans le déni pendant si longtemps que j’aurais pu suivre un tel événement avec une autre erreur, surtout en étant libéré sous caution.

Il a ajouté: « J’étais désespéré et je pensais pouvoir me sortir du trou. »

La distance forcée est la punition la plus sévère », a-t-il déclaré en parlant à DailyMail.com de la partie la plus difficile de la prison.

« Tout le concept de connexion humaine apparaît vraiment sur vous lorsque vous êtes essentiellement enfermé dans une pièce et séparé du reste du monde. »

Il espère que les gens seront divertis avec des histoires régalées dans son podcast, mais dit: « Tout commence par reconnaître que j’avais tort et que j’ai violé la confiance ».

« J’ai juste vraiment besoin de commencer par le début et de passer par chaque étape et de garder les choses brutes et centrées et de ne pas avoir d’agenda pour ce qui est dit. »