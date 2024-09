Billy McFarland annonce que le Fyre Fest II aura lieu en avril sur une île privée des Caraïbes

Le Fyre Festival devrait revenir pour une deuxième édition au printemps prochain, cette fois sur une île privée au large des côtes du Mexique.

L’infâme Fête de la Fyre En 2017, le projet n’a pas tenu ses promesses à tel point que son nom est devenu un synonyme culturel de catastrophe épique – mais son fondateur Billy McFarland pense qu’il peut réussir un nouvel essai.

McFarland a déclaré à NBC News lors d’une interview que la première fois, il avait 24 ans et essayait d’organiser un festival avec quelques-uns de ses amis. Aujourd’hui, il insiste sur le fait qu’il s’y prend de manière professionnelle.

« Nous avons la chance d’affronter cette tempête et de vraiment diriger notre navire dans tout le chaos qui s’est produit, et si cela se fait bien, je pense que Fyre a une chance de devenir ce festival annuel qui prend vraiment le dessus sur l’industrie des festivals », a déclaré McFarland, aujourd’hui âgé de 32 ans.

Le festival, qui se tiendra du 25 au 28 avril prochain, espère réunir 3 000 personnes. Le prix des billets s’échelonnera de 1 400 $ pour le festival le plus cher à 1,1 million de dollars pour le forfait le plus cher (qui comprendra, selon lui, des yachts de luxe, de la plongée sous-marine et des excursions d’île en île).

L’entrepreneur new-yorkais a affirmé avoir engagé une société de production pour le festival afin de « s’occuper des scènes, des toilettes et de tout ce qui est clairement du domaine que je ne sais pas faire ». Il a refusé de donner le nom de l’île ou de la société de production, précisant que davantage de détails seraient révélés dans les prochains mois. Il a ajouté que le festival n’avait pas encore réservé ses artistes.

Alors qu’il ne s’était donné que six mois pour organiser le premier Fyre Fest et tenter de le concrétiser, McFarland a déclaré avoir passé une année entière à travailler sur le Fyre Fest II, avec plus de sept mois à venir.

« Il ne s’agit pas de 10 000 personnes qui regardent une scène les mains en l’air », a-t-il déclaré. « Il s’agit de monter dans un avion avec six personnes – deux peuvent être vos amis, trois peuvent être des personnes que vous avez rencontrées le matin même – et d’aller explorer une île, une plage ou un récif dont vous ignoriez l’existence avant de monter dans l’avion. »

Il s’agit d’une entreprise ambitieuse pour un fraudeur de renommée mondiale.

La première édition du Fyre Fest avait promis aux acheteurs de billets des villas de luxe et de la nourriture gastronomique pour ce qui devait être un festival de musique extravagant aux Bahamas. Au lieu de cela, les participants ont eu droit à des tentes de secours, à des sandwichs au fromage dans des boîtes en polystyrène et à aucun concert.

Le festival a été promu par des gens comme Kendall JennerBella Hadid et Emily Ratajkowski, entre autres célébrités et influenceurs. À leur arrivée, des centaines de personnes ont cependant fait circuler sur les réseaux sociaux des messages viraux relatant leur expérience ratée, inspirant de nombreux documentaires et podcasts sur cet événement raté.

« J’étais totalement coupable. J’ai commis un crime. Évidemment, j’ai été emprisonné et je méritais cette peine », a déclaré McFarland. « Mais ce n’est que le lendemain de l’annulation du festival que l’un de mes premiers investisseurs m’a appelé et m’a dit en gros : « Nous devons faire ceci, cela et cela, sinon vous allez vous retrouver menotté à la une du Wall Street Journal. » »

C’est cet appel qui lui a fait réaliser qu’il avait violé la loi fédérale, a-t-il déclaré, le décrivant comme un « moment bouleversant où il s’est dit : wow, je savais que ce que je faisais était moralement mal ».

C’était un fiasco qui a eu McFarland condamné à six ans en prison pour fraude. Libéré en 2022 après avoir purgé quatre ans, McFarland n’a pas tardé à annoncer son intention d’organiser un deuxième Fyre Fest, alors même qu’il continue de récolter 26 millions de dollars de dédommagement pour l’événement frauduleux.

En août dernier, la première livraison de 100 billets en prévente (à 499 $ chacun) pour le Fyre Fest II vendu en une journéebien que son site Internet n’offrait à l’époque aucune programmation, aucun lieu précis et aucun détail sur l’hébergement.

Il a déclaré qu’il pensait qu’une grande partie de l’intérêt initial était dû à la notoriété du Fyre Fest, même si (ou peut-être parce que) cela génère des attentes pour un autre échec catastrophique.

« Je pense qu’un grand nombre de personnes souhaitent participer à Fyre II parce qu’elles ne sont pas sûres du résultat et qu’elles aimeraient être aux premières loges quoi qu’il arrive », a déclaré McFarland. « Heureusement, nous avons de bons partenaires qui veilleront à leur sécurité et, bien évidemment, à ce que tout se passe bien. »

Il a souligné que l’île du festival dispose effectivement cette fois-ci d’hôtels et de villas physiques.

« Nous aurons des sandwichs au fromage, cependant », a-t-il plaisanté. « Ils seront également très chers. Nous allons les préparer vraiment bons. Je pense que ce sera l’aliment le plus cher. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com